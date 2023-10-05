Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/354 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 11:15

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri :İzmir İl, Konak İlçe, 3.KARATAŞ Mahalle/Köy, 648 Ada, 31 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm İzmir İli, Konak İlçesi, 3. Karataş Mahallesi, Enveriye Mevkii, 648 ada 31 parsel, 6/30 arsa paylı, 117.10 m² yüzölçümüne kayıtlı '' ARSA '' nitelikli ana taşınmaz, 2. kat, bağımsız bölüm 4 numaralı mesken nitelikli taşınmazın tam payı GÖKHAN ERSOY adına kayıtlıdır. Mesken, 2 oda, salon, mutfak, antre, hol, banyo, wc, kiler ve 2 balkondan ibaret olup75.00 m² alanlıdır. Salonun yer döşemesi karotaş, odaların ve mutfağın yer döşemesi ahşap rabıta, diğer mahallerin yer döşemesinin bir kısmı karotaş bir kısmı da seramik kaplıdır. Mutfak mermer bankolu, mutfak dolapları alt ve üst olarak hazır eski tip ahşap mutfaktır. Banyosunda küvet üzeri duşakabin, klozet ve ayaklı lavabo mevcut olup, yer döşemesi seramik, duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. Wc'sinde hela taşı ve lavabo mevcut olup, yer döşemesi seramik, duvarları yarıya kadar fayans kaplıdır. Tüm duvarlar boyalı, pencere doğramaları pvc, iç kapılar ahşap kapıdır. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Meskende panel radyatörlerin bağlı olduğu ve ısınmasının doğalgaz ısınma sistemi ile sağlandığı tespit edilmiştir. Asansörsüz binadır. Konu taşınmaz temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlandığı (yol, toplu taşıma, elektrik, çöp toplama, belediye, şebeke suyu, kanalizasyon, PTT hizmetleri vs) ve demografik yapının tamamlandığı ve konu taşınmazın bulunduğu bölgede genel olarak orta gelir grubundaki insanlar yaşamaktadır. Konu taşınmaz; Halil Rıfat Paşa Caddesi'ne 45 m, Asansör Camisi'ne 90 m, Kemal Reis ilkokulu'na 60 m, Şehit Nihatbey Caddesi'ne 95 m Mithatpaşa Caddesi'ne 205 m, Üçyol Metro İstasyonu'na 325 m, inönü Caddesi'ne 310 m, Şükrü Saraçoğlu Caddesi'ne 170 m, 9 Eylül Ortaokulu'na 525 m, Meliha ve Doğan Akad İlkokulu'na 455 m, Karataş Tramvay Durağı'na 320 m mesafesinde bulunmaktadır. Yaşanılan İzmir Depreminden sonra hasarsızdır olarak tespit edilmiştir. %40 oranında yıpranma mevcuttur.Adresi : Kılıç Reis Mahallesi 281 Sokak No:42 Vardar Yıldızı Apt. Kat 2 D:4 Konak / İZMİRYüzölçümü : 117,10 m2Arsa Payı : 6/30İmar Durumu :Var , Karabağlar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 25/04/2023 tarih 229599 sayılı yazısında; " İzmir İli, Konak İlçesi, 3. Karataş Mahallesi, 648 ada, 31 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Konut alanında kalmakta olup, Bitişik nizam, (B-4) 4 kattır. Aynca Hatay Bölgesi Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlarda (K1) kalmaktadır. (Parsel maliklerinin tamamının muvafakatı ile ada bütününde uygulama yapılması talep edilmesi halinde)Plan notlarına uyulacaktır. Kentsel Dönüşüm Alanında kalmamaktadır. İzmir İli, Konak İlçesi, 3. Karataş Mahallesi tapunun 648 ada, 31 parselde kayıtlı taşınmazın arşiv dosyasında yapılan incelemede, yapı ruhsatına rastlanmamış olup, söz konusu bağımsız bölüm için düzenlenen yapı kullanma izin belgesinden parsele 27/08/1976 gün, 3 no ile yeni yapı ruhsatı düzenlendiği tespit edilmiştir. Taşınmaza 01/01/2013 tarihinden sonra tadilat Ruhsatı düzenlenmemiştir." denilmektedir.Kıymeti : 1.000.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01904278

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