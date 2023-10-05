Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/415 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2023 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 13:45

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2023 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 14:05

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, ALTINDAĞ Mahalle/Köy, - Ada, 3163 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Tapu kaydı; İzmir İli, Bornova İlçesi, Altındağ Mahallesi, - ada 3163 nolu parsel, zemin kat 6 nolu dükkan nitelikli taşınmaz tam payı M.Ö. adına kayıtlıdır. Taşınmaz dükkan keşif anında açık olup, kiracı ikamet ettiğini beyan etmiş ve dükkan tespiti yapılarak fotoğrafları çekilmiştir. Dükkan; 1 dükkan ve 1 wc mahallerinden ibaret olup yerinde alınan ölçüleri itibari ile47,78m2 net kullanım alanına sahiptir. Binanın zemin katında yer almakta olup ara sokak niteliğindeki 4291 sokağa 4,55m cephelidir. Dış cephesi camlı demir doğrama ve demir kepenklidir. Zemini seramik kaplı duvarları sıvalı ve boyalıdır. Yapının maliyet değeri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık Mühendislik Hizmet bedelleri hesabında kullanılan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri ve yıpranma payları dikkate alınarak hesaplanmıştır. Konu taşınmazın kuş uçuşu; Kemalpaşa caddesine 140m, Yener Caddesine 370m ve Şehitler Ortaokuluna 250m mesafededir.Adresi : Zafer Mah. 4291 Sokak No:25A Bornova İzmir Bornova / İZMİRYüzölçümü : 47,78 m2Arsa Payı : 65/455İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı Bornova Beledeyis İmar ve Şhericilik müdürlüğü arşiv kayıtlarında bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararına göre konu taşınmaz BOP (Bölgesel otopark alanı) imarlıdır.Kıymeti : 1.800.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibiÖzellikleri :İzmir İl, Bornova İlçe, ALTINDAĞ Mahalle/Köy, - Ada, 3163 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Tapu kaydı; İzmir İli, Bornova İlçesi, Altındağ Mahallesi, - ada 3163 nolu parsel, 2. kat 4 nolu mesken nitelikli taşınmaz tam payı M.Ö. adına kayıtlıdır. Mesken, 1 oda, salon, mutfak, antre, banyo-wc ve 2 balkon dan ibaret olup yerinde alınan ölçüler itibari ile 52,00m2 net kullanım alanına sahiptir. Daire girişi çelik kapılı, iç kapılar ahşap kapı, salon ahşap parke ve odaların yer döşemesi karo, ıslak hacimler seramik kaplı, mutfak, mermerit tezgah şeklinde, alt-üst dolapları sunta-lam imalatlı, banyoda duş kabini, lavabo, klozet mevcut, dış doğramalar ısıcamlı pvc doğrama şeklinde, ısınması klima ile sağlanmaktadır. Binanın her katında 2 daire olup, asansörsüz ve dış cephesi ısı yalıtımsızdır. Yapının maliyet değeri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık Mühendislik Hizmet bedelleri hesabında kullanılan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri ve yıpranma payları dikkate alınarak hesaplanmıştır. Konu taşınmazın kuş uçuşu; Kemalpaşa caddesine 140m, Yener Caddesine 370m ve Şehitler Ortaokuluna 250m mesafededir.Adresi : Zafer Mah. 4291 Sokak No:25 K:2 D:4 Bornova/İzmir Bornova / İZMİRYüzölçümü : 52 m2Arsa Payı : 78/455İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Bornova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşiv kayıtlarında bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararına göre konu taşınmaz, BOP (Bölgesel Otopark Alanı) imarlıdır.Kıymeti : 1.500.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi.

28/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01904267

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