T.C. BUCA BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARLARI

ADI SOYADI

ADA/PARSEL ENCÜMEN TARİHİ KARAR NO YTZ NO

1 DEMET YILMAZ 52163/41 06.07.2023 2319 2023/813 2 KUTRET YAVUZ 52013/8 11/10/2022 2625 2022/689 3 HACI VOLKAN KILIÇKAYA 6067/31 06/06/2023 2348 2023/838 4 EKREM ARABOĞA 52163/41 06/06/2023 2319 2023/813 5 NURAN DEMİRER 52163/40 06/06/2023 2320 2023/814 6 NURAN DEMİRER 52163/40 06/06/2023 2322 2023/816 7 EKREM ARABOĞA 52163/59 06/06/023 2333 2023/827 8 EKREM ARABOĞA 52163/41 06/06/2023 2318 2023/812 9 FARUK YEŞİLMEN 52013/8 11/10/2023 2625 2022/689 10 NAZAN ŞENYÜZ 52013/8 11/10/2023 2625 2022/689 11 ÖMER ÖZBAY 52013/8 11/10/2023 2625 2022/689 12 SABAHATTİN AYDIN 52013/8 11/10/2023 2625 2022/689 13 NECDET COŞKUNSU 550/86 23/05/2023 2216 2023/418 14 RAMAZAN ARAT 884/9 20/06/2023 2558 2023/904 15 NİLÜFER ERKAN 4081/13 06/12/2022 3496 2022/936 16 GÜLER TÜFEK 295/2 04/07/2023 2682 2023/40-8 17 MAHMUT KAYA 52013/8 04/07/2023 2708 2022/357 18 NECİP ÇIRGANIŞ 1035/6 04/07/2023 2647 2023/909 19 BURCU ÖCAL 113/25 20/06/2023 2567 2022/415 20 ABDÜLMELİK FIRAT DOSTER 892/242 04/04/2023 1516 2023/501 21 ABDÜLMELİK FIRAT DOSTER 892/242 04/04/2023 1517 2023/502 22 NURAN DEMİRER 52163/40 06/06/2023 2321 2023/815 23 SABAHATTİN AYDIN 52013/8 04/07/2023 2706 2022/698 24 AYTEN TÜFEK 295/2 04/07/2023 2682 2023/40-8 25 EYÜP GÜNER 886/1 04/07/2023 2660 2023/934 26 EYÜP GÜNER 886/1 04/07/2023 2665 2023/935 27 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 04/07/2023 2688 2023/234 28 NECİP ÇIRGANIŞ 1035/6 04/07/2023 2647 2023/909 29 EMRE SALMAN 886/2 13/06/2023 2443 2023/889 30 CİHAT EROL 41402/27 13/06/2023 2451 2023/879 31 CİHAT EROL 41402/27 13/06/2023 2452 2023/878 32 ŞAREL YAPI DENETİM 39980/5 23/05/2023 2214 2022/352 33 İBRAHİM ETEM EKİM 7173/7 08/08/2023 3048 2023/1021 34 EMRE SALMAN 886/2 13/06/2023 2443 2023/889 35 İLERİDE İNŞ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ 7310/13 14/03/2023 1026 2023/399

ADI SOYADI ADA / PARSEL ENCÜMEN TARİHİ KARAR NO YTZ NO

1 İRFAN LEVENT 274/188 02/05/2023 1952 2023/239 2 İRFAN LEVENT 8016/11 02/05/2023 1959 2023/416 3 AHMET CAN 8173/2 13/06/2023 2500 2023/507 4 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2755 2023/219 5 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2819 2023/624 6 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2788 2023/588 7 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2787 2023/587 8 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2785 2023/584 9 NİHAD GÜLER 52119/12 28/02/2023 774 2022/1043 10 EROL DEMİR 10126/3 13/06/2023 2502 2023/554 11 ABDULLAH ATICI 45069/8 08/08/2023 3063 2023/536 12 ABDÜLMELİK FIRAT DOSTER 892/242 11/07/2023 2762 2023/501 13 ABDÜLMELİK FIRAT DOSTER 892/242 11/07/2023 2763 2023/502 14 EMREM GÖRENEKLİ 7628/3 08/08/2023 3066 2023/581 15 MEHMET ALİ ALTUNDAĞ 7114/2 01/08/2023 2988 2023/657 16 ABDULHELİM AKTAŞ 45146/20 08/08/2023 3061 2023/367 17 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2789 2023/589 18 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2790 2023/590 19 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2791 2023/591 20 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2792 2023/592 21 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2793 2023/593 22 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2794 2023/594 23 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2795 2023/595 24 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2796 2023/596 25 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2797 2023/597 26 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2798 2023/598 27 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2799 2023/599 28 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2818 2023/623 29 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2817 2023/622 30 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2816 2023/621 31 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2815 2023/620 32 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2814 2023/619 33 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2813 2023/617 34 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2812 2023/616 35 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2811 2023/615 36 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2810 2023/614 37 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2809 2023/613 38 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2808 2023/612 39 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2807 2023/610 40 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2806 2023/609 41 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2805 2023/609 42 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2803 2023/606 43 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2802 2023/605 44 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2801 2023/604 45 SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP. 52019/1 11/07/2023 2800 2023/603

Yukarıda belirtilen Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. maddeleri gereğince Yıkım kararı ve İdari para cezası ile cezalandırılmış olup,-İdari para cezalarına 60 gün içinde İdare Mahkemelerine itiraz edilebilir.-İdari para cezasının, kanun yoluna başvurmadan ödenmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17.maddesinin (6) numaralı fıkrası gereğince, indirimden yararlanabileceği;-5326 sayılı Kanunun 17. maddesinin , (3) numaralı bendi gereği, taksitlendirme hakkından yanlanabileceğinin, bu bent gereği taksitlendirme başvurusunun kararın tebliğini izleyen kanuni ödeme süresi içinde, Belediyemize yapılması gerektiği.-5940 sayılı kanunun 2. maddesi ile değiştirilen 42. maddesinin 3. fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı sahiplerine verilen maktu para cezası.-Para cezasının ödenmemesi durumunda, 6183 sayılı Kanunun yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıda, Kaçak ve Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesine istinaden YIKTIRILMASINA, Belediyemiz tarafından yıktırıldığında yıkım masraflarının %20 fazlasıyla tahsilinin yapılmasına karar verilmiştir.





Basın No: ILN01897275

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