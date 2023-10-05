T.C. BUCA BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARLARI

|ADI SOYADI
|ADA/PARSEL
|ENCÜMEN TARİHİ
|KARAR NO
|YTZ NO
|1
|DEMET YILMAZ
|52163/41
|06.07.2023
|2319
|2023/813
|2
|KUTRET YAVUZ
|52013/8
|11/10/2022
|2625
|2022/689
|3
|HACI VOLKAN KILIÇKAYA
|6067/31
|06/06/2023
|2348
|2023/838
|4
|EKREM ARABOĞA
|52163/41
|06/06/2023
|2319
|2023/813
|5
|NURAN DEMİRER
|52163/40
|06/06/2023
|2320
|2023/814
|6
|NURAN DEMİRER
|52163/40
|06/06/2023
|2322
|2023/816
|7
|EKREM ARABOĞA
|52163/59
|06/06/023
|2333
|2023/827
|8
|EKREM ARABOĞA
|52163/41
|06/06/2023
|2318
|2023/812
|9
|FARUK YEŞİLMEN
|52013/8
|11/10/2023
|2625
|2022/689
|10
|NAZAN ŞENYÜZ
|52013/8
|11/10/2023
|2625
|2022/689
|11
|ÖMER ÖZBAY
|52013/8
|11/10/2023
|2625
|2022/689
|12
|SABAHATTİN AYDIN
|52013/8
|11/10/2023
|2625
|2022/689
|13
|NECDET COŞKUNSU
|550/86
|23/05/2023
|2216
|2023/418
|14
|RAMAZAN ARAT
|884/9
|20/06/2023
|2558
|2023/904
|15
|NİLÜFER ERKAN
|4081/13
|06/12/2022
|3496
|2022/936
|16
|GÜLER TÜFEK
|295/2
|04/07/2023
|2682
|2023/40-8
|17
|MAHMUT KAYA
|52013/8
|04/07/2023
|2708
|2022/357
|18
|NECİP ÇIRGANIŞ
|1035/6
|04/07/2023
|2647
|2023/909
|19
|BURCU ÖCAL
|113/25
|20/06/2023
|2567
|2022/415
|20
|ABDÜLMELİK FIRAT DOSTER
|892/242
|04/04/2023
|1516
|2023/501
|21
|ABDÜLMELİK FIRAT DOSTER
|892/242
|04/04/2023
|1517
|2023/502
|22
|NURAN DEMİRER
|52163/40
|06/06/2023
|2321
|2023/815
|23
|SABAHATTİN AYDIN
|52013/8
|04/07/2023
|2706
|2022/698
|24
|AYTEN TÜFEK
|295/2
|04/07/2023
|2682
|2023/40-8
|25
|EYÜP GÜNER
|886/1
|04/07/2023
|2660
|2023/934
|26
|EYÜP GÜNER
|886/1
|04/07/2023
|2665
|2023/935
|27
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|04/07/2023
|2688
|2023/234
|28
|NECİP ÇIRGANIŞ
|1035/6
|04/07/2023
|2647
|2023/909
|29
|EMRE SALMAN
|886/2
|13/06/2023
|2443
|2023/889
|30
|CİHAT EROL
|41402/27
|13/06/2023
|2451
|2023/879
|31
|CİHAT EROL
|41402/27
|13/06/2023
|2452
|2023/878
|32
|ŞAREL YAPI DENETİM
|39980/5
|23/05/2023
|2214
|2022/352
|33
|İBRAHİM ETEM EKİM
|7173/7
|08/08/2023
|3048
|2023/1021
|34
|EMRE SALMAN
|886/2
|13/06/2023
|2443
|2023/889
|35
|İLERİDE İNŞ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
|7310/13
|14/03/2023
|1026
|2023/399
Yukarıda belirtilen Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. maddeleri gereğince Yıkım kararı ve İdari para cezası ile cezalandırılmış olup,
-İdari para cezalarına 60 gün içinde İdare Mahkemelerine itiraz edilebilir.
-İdari para cezasının, kanun yoluna başvurmadan ödenmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17.maddesinin (6) numaralı fıkrası gereğince, indirimden yararlanabileceği;
-5326 sayılı Kanunun 17. maddesinin , (3) numaralı bendi gereği, taksitlendirme hakkından yanlanabileceğinin, bu bent gereği taksitlendirme başvurusunun kararın tebliğini izleyen kanuni ödeme süresi içinde, Belediyemize yapılması gerektiği.
-5940 sayılı kanunun 2. maddesi ile değiştirilen 42. maddesinin 3. fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı sahiplerine verilen maktu para cezası.
-Para cezasının ödenmemesi durumunda, 6183 sayılı Kanunun yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
|ADI SOYADI
|ADA / PARSEL
|ENCÜMEN TARİHİ
|KARAR NO
|YTZ NO
|1
|İRFAN LEVENT
|274/188
|02/05/2023
|1952
|2023/239
|2
|İRFAN LEVENT
|8016/11
|02/05/2023
|1959
|2023/416
|3
|AHMET CAN
|8173/2
|13/06/2023
|2500
|2023/507
|4
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2755
|2023/219
|5
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2819
|2023/624
|6
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2788
|2023/588
|7
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2787
|2023/587
|8
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2785
|2023/584
|9
|NİHAD GÜLER
|52119/12
|28/02/2023
|774
|2022/1043
|10
|EROL DEMİR
|10126/3
|13/06/2023
|2502
|2023/554
|11
|ABDULLAH ATICI
|45069/8
|08/08/2023
|3063
|2023/536
|12
|ABDÜLMELİK FIRAT DOSTER
|892/242
|11/07/2023
|2762
|2023/501
|13
|ABDÜLMELİK FIRAT DOSTER
|892/242
|11/07/2023
|2763
|2023/502
|14
|EMREM GÖRENEKLİ
|7628/3
|08/08/2023
|3066
|2023/581
|15
|MEHMET ALİ ALTUNDAĞ
|7114/2
|01/08/2023
|2988
|2023/657
|16
|ABDULHELİM AKTAŞ
|45146/20
|08/08/2023
|3061
|2023/367
|17
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2789
|2023/589
|18
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2790
|2023/590
|19
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2791
|2023/591
|20
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2792
|2023/592
|21
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2793
|2023/593
|22
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2794
|2023/594
|23
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2795
|2023/595
|24
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2796
|2023/596
|25
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2797
|2023/597
|26
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2798
|2023/598
|27
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2799
|2023/599
|28
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2818
|2023/623
|29
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2817
|2023/622
|30
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2816
|2023/621
|31
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2815
|2023/620
|32
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2814
|2023/619
|33
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2813
|2023/617
|34
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2812
|2023/616
|35
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2811
|2023/615
|36
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2810
|2023/614
|37
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2809
|2023/613
|38
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2808
|2023/612
|39
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2807
|2023/610
|40
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2806
|2023/609
|41
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2805
|2023/609
|42
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2803
|2023/606
|43
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2802
|2023/605
|44
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2801
|2023/604
|45
|SINIRLI SORUMLU OLİVİA GAYR.İŞT.KOOP.
|52019/1
|11/07/2023
|2800
|2023/603
Yukarıda, Kaçak ve Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesine istinaden YIKTIRILMASINA, Belediyemiz tarafından yıktırıldığında yıkım masraflarının %20 fazlasıyla tahsilinin yapılmasına karar verilmiştir.
Basın No: ILN01897275
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