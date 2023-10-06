İLAN T.C. İZMİR 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİN'DEN

ESAS NO : 2020/344 Esas

DAVALI :CEMİL TÜNER İsmet Paşa Mah. 3523 Sok. No:124 Konak/ İZMİR

Davacı Harun Tütüncü tarafından aleyhinize açılan Tapu Kaydında Düzeltim (Kayıt Düzeltim İstemli)

davasının yapılan yargılamasında; Tahkikat duruşması için belirlenen 17/10/2023 günü saat 09:45'de bir

özrünüz olmadan duruşmaya gelmediğiniz takdirde HMK'nın 150/1 maddesi uyarınca dosyanın işlemden

kaldırılmasına karar verileceği, duruşmaya gelen karşı tarafın talep etmesi halinde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.



Basın No: ILN01904949



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