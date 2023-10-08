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Resmi İlan İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İLANI

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İLANI

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ' NİN 15/A MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ İŞLEMİNE AİT İLANEN TEBLİGAT

İzmir İli Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi, 14303 ada 2 ve 3 numaralı parsellerde kayıtlı bulunan riskli yapılarda hissedarlardan karara katılmayan aşağıda isimleri belirtilen malikler 'in ölmüş olması ve mirasçılarına iletişim adreslerine ulaşılamaması nedeniyle anlaşma sağlanamadığından hisselerinin 6306 sayılı Kanun ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğindeki hükümler doğrultusunda diğer hissedarlara 26/10/2023 Perşembe günü saat 10:00'da İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5, Bayraklı-İzmir adresindeki hizmet binasında açık artırma usulü ihale yöntemi ile satışa çıkartılacaktır. İlanen tebliğ olunur.

HİSSESİ SATILACAK MALİKLER

MÜNEVVER ÜNVER

SEMİH ESMER

KAZİME KULAK

AYŞE KARABULUT

ÇİMEN KALKAN

RAMAZAN KİŞNER

ELİF YAŞAR

KADRİ KİŞNER

ERDOĞAN GÜRLER

ESMA HANIM KİŞNER

MERT GÜRLER

MUHAMMET KİŞNER

BAHİTTİN BAYSAN

ENİS KİŞNER

ÖZCAN ÖZTÜTÜNCÜ

DENİZ KİŞNER

NAZİKTER KARADENİZ

SEMRA ORAKCI

HÜSNİYE GÜVENÇ

SEVDA GÜRLER

HASAN ERGAT

KADRİYE ORAKÇI

SAİM ŞAŞMAZ

REMZİYE ORAKÇI

HAKAN ORAKÇI

GÜLAY HEYDAR ZADEHSANGARI

BETÜL BURGU

UĞUR KIVILCIM

NEŞE DİLDÖKEN

DEMET KAYACIK

SONGÜL KİŞNER

HAYRİYE KARACA

TAHİR KALDIRAN

MURAT CAN ORAKÇI

MERYEM İRİN

MERAL PORTAKAL

OSMAN KALDIRAN

LEYLA GÜRLER

CEYLAN TANIL

NECLA ÇEÇE

CEYDA RENKLİ

HASAN ORAKÇI

NEJLET YÖRÜR

LEYLA GİZLİ

SABRİYE HASSEPETCİ

ZAİDE YEŞİLKÖY

MERT HASSEPETCİ

SERPİL SEPETLİ

ÇETİN ESMER

ZEYNEP PALAZ

AYDAN ESMER

LEVENT YEŞİLÇİMEN

BÜLENT YEŞİLÇİMEN

EMİNE ESMER

HAFİZE ESMER

Basın No: ILN01905214

#ilangovtr

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