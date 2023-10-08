İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İLANI

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ' NİN 15/A MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ İŞLEMİNE AİT İLANEN TEBLİGAT

İzmir İli Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi, 14303 ada 2 ve 3 numaralı parsellerde kayıtlı bulunan riskli yapılarda hissedarlardan karara katılmayan aşağıda isimleri belirtilen malikler 'in ölmüş olması ve mirasçılarına iletişim adreslerine ulaşılamaması nedeniyle anlaşma sağlanamadığından hisselerinin 6306 sayılı Kanun ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğindeki hükümler doğrultusunda diğer hissedarlara 26/10/2023 Perşembe günü saat 10:00'da İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5, Bayraklı-İzmir adresindeki hizmet binasında açık artırma usulü ihale yöntemi ile satışa çıkartılacaktır. İlanen tebliğ olunur.

HİSSESİ SATILACAK MALİKLER

MÜNEVVER ÜNVER SEMİH ESMER KAZİME KULAK AYŞE KARABULUT ÇİMEN KALKAN RAMAZAN KİŞNER ELİF YAŞAR KADRİ KİŞNER ERDOĞAN GÜRLER ESMA HANIM KİŞNER MERT GÜRLER MUHAMMET KİŞNER BAHİTTİN BAYSAN ENİS KİŞNER ÖZCAN ÖZTÜTÜNCÜ DENİZ KİŞNER NAZİKTER KARADENİZ SEMRA ORAKCI HÜSNİYE GÜVENÇ SEVDA GÜRLER HASAN ERGAT KADRİYE ORAKÇI SAİM ŞAŞMAZ REMZİYE ORAKÇI HAKAN ORAKÇI GÜLAY HEYDAR ZADEHSANGARI BETÜL BURGU UĞUR KIVILCIM NEŞE DİLDÖKEN DEMET KAYACIK SONGÜL KİŞNER HAYRİYE KARACA TAHİR KALDIRAN MURAT CAN ORAKÇI MERYEM İRİN MERAL PORTAKAL OSMAN KALDIRAN LEYLA GÜRLER CEYLAN TANIL NECLA ÇEÇE CEYDA RENKLİ HASAN ORAKÇI NEJLET YÖRÜR LEYLA GİZLİ SABRİYE HASSEPETCİ ZAİDE YEŞİLKÖY MERT HASSEPETCİ SERPİL SEPETLİ ÇETİN ESMER ZEYNEP PALAZ AYDAN ESMER LEVENT YEŞİLÇİMEN BÜLENT YEŞİLÇİMEN EMİNE ESMER HAFİZE ESMER

Basın No: ILN01905214



#ilangovtr