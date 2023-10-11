Örnek No:55* T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2023/118 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2023 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 10:10

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Çiğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtlarına göre; İzmir İli, Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesi, 22068 Ada, 5 nolu parselin kısmen yolda, kısmen de bitişik nizam 2 kat gabarili (B-2) konut adasında kaldığı bilgisi edinilmiştir. taşınmaz üzerinde, tek katlı bahçeli kargir ev ve önünde müştemilatı niteliğinde bir yapı bulunduğu görülmüş; ancak taşınmaz keşif anında kapalı ve kilitli olduğundan içerisine girilememiştir.Taşınmazın belediye arşiv işlem dosyasında yapılan incelemeye göre yapı ruhsatı vb. nitelikte bir belgeye rastlanılamamıştır. Yerinde yapılan incelemede ve İ.B.Ş.B kayıtlarına göre taşınmaz üzerinde bulunan tek katlı bahçeli kargir ev 8798 sokak ile 8799 sokak arasında konumlanmış olup; numara aldığı 8798 sokaktan cephe almaktadır. 8799 sokağa göre ise düşük (eksi)kotta kalmaktadır. Web tapu sisteminde yapılan incelemede taşınmazın niteliğinin 1 KATLI EV VE ARSASI olduğu, kat irtifakı kurulmadığı veya kat mülkiyetine geçilmek suretiyle cins değişikliği işlemi tesis edilmediği anlaşılmıştır.Ayrıca Web Tapu sisteminde yapılan inceleme sonucunda kıymet takdirine konu taşınmazın ŞERH BEYAN İRTİFAK BİLGİLERİ hanesinde Muvakkat Yapıdır veya Riskli Yapıdır. şeklinde herhangi bir kısıtlayıcı şerh veya beyanı bulunmamakta olup MUHDESAT BİLGİLERİ hanesine de yer verilmemiştir. Keşif anında taşınmaz üzerinde yapılan incelemede ; yapım teknikleri ve yapılaşma koşulları dikkate alındığında yapının mimarlık ve mühendislik hizmeti alınmadan inşa edilmiş olduğu anlaşılmıştır. Bu anlamda gerek Çiğli Belediyesi kayıtları, gerek ise yapı üzerinde yapılan teknik değerlendirme ve web tapu sistemi veri tabanı kayıtlarına göre taşınmaz üzerinde bulunan tek katlı kargir ev ve önünde müştemilatı niteliğindeki yapının tamamının ruhsatsız olduğu kanaatine varılmıştır. Keşif esnasında taşınmaz üzerinde bulunan 8798 sokak No:10 adresli tek katlı kargir evve müştemilatının mesken kullanımlı olduğu tespit edilmiştir.Binanın önündeki bahçede bulunan müştemilatın tabliye döşemesinin bina girişi ile birlikte kullanılmak suretiyle zemin terası şeklinde kullanıldığı ve teras üzerinde hafif çelik konstrüksiyon ile metal panel ve pvc v.b malzeme kullanılarak sundurma türü bir tür gölgelik teşkil edildiği görülmüştür. Kargir evin çatısı kiremit oturtma çatı şeklindedir. Taşınmazda 1 adet klima dış ünitesinin bulunduğu, 8798 sokakta bulunan bahçe giriş kapısının demir kapı şeklinde olduğu, ayrıca bahçe çevresinin de güvenlik amaçlı olarak demir parmaklıklar teşkil edildiği tespit edilen diğer önemli hususlardandır. Kargir evin kapı ve pencerelerinin de güvenlik amaçlı olarak demir parmaklıklar ile kapatıldığı görülmüştür. Binanın yaşı 41-50 yaş aralığında, kargir binalar için aşınma oranı %50, sınıfı 3, grubu A olarak değerlendirilmştir. İzmir 2 ve 3 Boyutlu Kent Rehberi veri tabanındaki bilgiler doğrultusunda binanın taban alanının yaklaşık 41,12 m2 olduğu tespit edilmekle yaklaşık toplam yapı alanı (müştemilat dahil)50,00 m2olarakdeğerlendirilmiştir.Taşınmazın bulunduğu bölgedeki yapılaşma koşulları,güncel imar durumu, binanın yapı ruhsatı durumu, taşınmazın tapu kaydında kat irtifakının veya kat mülkiyetinin kurulmamış olması hususları, ayrı ayrı veya birlikte değerlendirildiğinde, taşınmazın tercih edilme potansiyelini olumsuz yönde etkileyebilecek faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Taşınmaz okul ve sağlık kuruluşlarına, cami, park ve yeşil alanlara yakındır. Belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup ; Ulaşım kolaydır.Adresi : Balatçık Mahallesi, 8798SokakNo:10 Çiğli / İZMİR Yüzölçümü : 108 m2İmar Durumu :VarKıymeti : 1.700.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler:Takyidatındaki gibidir.Basın No: ILN01907732#ilangovtr