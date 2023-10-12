Örnek No:55* T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2022/1417 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/12/2023 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/01/2024 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 10:05

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.zmir İl, Çiğli İlçe, HARMANDALI Mahalle/Köy, İZmir, Çiğli Harmandalı Mahallesi, 2301 Ada, 2Parselde kayıtlı, 5.633,00 m2yüzölçümlü, ARSA nitelikli ana taşınmazda,4/304arsa paylı, Ablok, 1. Kat , 8NoluMeskenniteliğinde bağımsız bölümünİMAR DURUMU: Çiğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kayıtlarına göre, İzmir İli ,Çiğli İlçesi, Harmandalı Mahallesinde ve tapunun 2301 Ada, 2Parselinde kayıtlı gayrimenkul ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılan incelemede; anılan parselin, Emsal 1.50 oranlı, ayrık nizam, 7 kat gabarili yapı adasına isabet etmekte olduğu anlaşılmış olup ancak söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planının İzmir 6. İdare mahkemesinin 2022/27 Esas numaralı ve 30.09.2022 tarihli, 2022/1551 Karar numaralı kararı ile iptal edildiği bilgisi edinilmiştir.Taşınmazın tasdikli mimari projesinde yapılan inceleme doğrultusunda,3 oda 1 salon olup ; 1 mutfak, 1 banyo 1 ebeveyn banyosu, 1 antre, 1 hol ve 2 adet balkondan oluşmaktadır. Kıymet taktirine konu taşınmaz bina girişine göre sağ ön köşe daire konumundadır, üç cephelidir ve karanlık odası yoktur. Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu bina asansörlü olup ; taşınmazın bulunduğu 1. katta beş daire bulunmaktadır. Dairenin 1. katta olduğu ve daire girişinde çelik kapı bulunduğu tespit edilen diğer önemli hususlardandır. Projesinde ebeveyn banyosu olarak onaylı mahalin yerinde eşya deposu (kiler) olarak kullanıldığı görülmüştür. Taşınmaz, bulunduğu kat ve bölgenin arazi yapısına da bağlı olarak ferah bir daire konumundadır. Taşınmazda salonun ve odaların yer döşemelerinin laminant olduğu; antre, hol ıslak hacimler ve mutfakta ise yer döşemelerinin seramik olduğu görülmüştür. Mutfak, hazır mutfak şeklinde teşkil edilmiştir. Banyo ve Ebeveyn banyosunda (kiler)duvarların tam boy fayans olduğu görülmüştür. Banyoda klozet, duş teknesi, ayaklı lavabo, duşakabin ve asma tavan görülmüştür. Duvarlar alçı - saten boyalı olup kartonpiyer bulunmaktadır. Dairede iç kapılar ahşap kapı, dış doğramalar ise pvc vb. hafif malzemedendir. Çiğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kayıtlarına göre; inşaat ruhsat tarihi 06.08.2013 dür. Taşınmazın 27.03.2015 tarihli yönetim planına istinaden kat irtifakı işlemleri tamamlanmış olup, kat mülkiyetli tapusu mevcut değildir. Çiğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün ile Web tapu sistemi kayıtlarına göre dairenin brüt kullanım alanı 108,97 m2, net kullanım alanı94,02m2 dir. Yapı ruhsatı ve projesine göre bina, bodrum+zemin+6 normal kat olmak üzere toplamda 8 katlıdır. Yapının sınıfı 3 grubu B olarak değerlendirilmiştir. Taşınmaz gelişime açık bir bölgede bulunmakta olup; cami, park ve yeşil alanlara yakındır. Tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır., 0,00 m2 yüzölçümü, Harmandalı Gazi Mustafa KemalAtatürk Mah. 9508 Sokak No:18AKat: 1 D:8 Çiğli / İZMİR adresliAdresi : Harmandalı Gazi Mustafa KemalAtatürk Mah. 9508 Sokak No:18AKat: 1 D:8 Çiğli / İZMİR İmar Durumu :Var Kıymeti : 1.250.000,00 TL KDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.05/10/2023Basın No: ILN01908650#ilangovtr