Örnek No:55* T.C. TORBALI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/3 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2023 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2023 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2023 - 10:36

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2023 - 10:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2023 - 10:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 10:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2023 - 10:47

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2023 - 10:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2023 - 10:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 10:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2023 - 10:57

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2023 - 11:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2023 - 11:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 11:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2023 - 11:21

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İzmir İl, Torbalı İlçe, ÇAYBAŞI Mahallesi 731 Parsel, 1500 m2 tarla niteliğinde taşınmaz, düz, eğimsiz, kadastrol yola cephesi olmayan, tapu kaydında tarla olarak görünmekte ise de fiiliyatta 12-15 yaşlarında kapama şeftali bahçesi durumundadır. En yakın kadstral yola 160mt mesafededir. Belediye hizmetlerinden faydalanmayan tarım arazilerinin bulunduğu bölgede, Çaybaşı yerleşim merzekine 1,2 km uzaklıktadır.Adresi : Çaybaşı Mahallesi Sıtma Kuyusu Mevkii Torbalı / İZMİRYüzölçümü : 1.500 m2Torbalı Belediye Başkanlığı'nın 11/01/2023 tarih 435/425 sayılı yazılarında 731 parsele ait 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmadığı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/09/2012 tarih ve 05.843 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında plan ölçeği gereği şematik olmak ve ölçü alınmamakla birlikte "Tarım Alanı" olarak belirlendiği, yapı ruhsatı/yapı kullanma izin belgesi düzenlenmediği ve Mekansal Adres Kayıt Sisteminde (MAKS) herhangi bir numarataj bilgisinin bulunmadığı bildirilmişir.Kıymeti : 645.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: -İzmir İli, Torbalı İlçesi, ÇAYBAŞI Mahallesi,1639 Parsel, 4350 m2 tarla niteliğinde taşınmaz, düz eğimsiz olup yola cephesi yoktur. Mevkii olarak ulaşım imkanı oldukça iyi, Blediye hizmetlerinden faydalanılmayan ekili ve dikili tarım arazilerinin bulnduğ bir bölgededir. 1729 parsele sınır konumdadır. Parsel üzerinde yaklaşık 195 mt uzunluğunda beton direkler arası tel çit bulunmaktadır, üzerinde hernangi yapı ve tesis bulunmamaktadır. Kadastral yola üç parsel içeride 165 mt mesafededir.Adresi : Çaybaşı Mahallesi Kumluk Mevkii Torbalı / İZMİRYüzölçümü : 4.350 m2Torbalı Belediye Başkanlığı'nın 11/01/2023 tarih 435/425 sayılı yazılarında 1639 parsele ait 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmadığı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/09/2012 tarih ve 05.843 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında plan ölçeği gereği şematik olmak ve ölçü alınmamakla birlikte "Tarım Alanı" olarak belirlendiği, yapı ruhsatı/yapı kullanma izin belgesi düzenlenmediği ve Mekansal Adres Kayıt Sisteminde 8MAKS) herhangi bir numarataj bilgisinin bulunmadığı bildirilmiştir.Kıymeti : 1.644.900,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: -İzmir İl, Torbalı İlçe, ÇAYBAŞI Mahalle/si 1725 Parsel, 1350 m2 tarla niteliğinde taşınmaz, düz, eğimsiz olup yola cephesi yoktur, mevkii olarak ulaşım imkanı oldukça iyi olan Belediye hizmetlerinden faydalanılamayan ekili ve dikili tarım arazilerinin bulnduğu bölgededir. Satışa konu 1729 parsele sınır durumdadır. Parsel üzerinde yaklaşık 30 mt uzunluğunda beton direkler arası tel çit bulunmaktadır. Üzerinde herhangi yapı ve tesis bulunmamaktadır. Kadastral yola üç parsel içeride olup yaklaşık 125 mtmesafededir.Adresi : Çaybaşı Mahallesi Kumluk Mevkii Torbalı / İZMİRYüzölçümü : 1.350 m2Torbalı Belediye Başkanlığı'nın 11/01/2023 tarih 435/425 sayılı yazılarında 1725 parsele ait 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmadığı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/09/2012 tarih ve 05.843 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında plan ölçeği gereği şematik olmak ve ölçü alınmamakla birlikte "Tarım Alanı" olarak belirlendiği, yapı ruhsatı/yapı kullanma izin belgesi düzenlenmediği ve Mekansal Adres Kayıt Sisteminde (MAKS) herhangi bir numarataj bilgisinin bulunmadığı bildirilmişir.Kıymeti : 508.350,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: -İzmir İli, Torbalı İlçesi, ÇAYBAŞI Mahallesi 1729 Parsel, 1200 m2 tarla niteliğinde taşınmaz, düz, eğimsiz olup yola cephesi yoktur, mevkii olarak ulaşım imkanı oldukça iyi olan Belediye hizmetlerinden faydalanılamayan ekili ve dikili tarım arazilerinin bulunduğu bölgededir. Satışa konu 1725 ve 1639 parsele sınır durumdadır. Parsel üzerinde yaklaşık 105 mt uzunluğunda beton direkler arası tel çit bulunmaktadır. Üzerinde herhangi yapı ve tesis bulunmamaktadır. Kadastral yola üç parsel içeride olup yaklaşık 145 mtmesafededir.Adresi : Çaybaşı Mahallesi Kumluk Mevkii Torbalı / İZMİRYüzölçümü : 1.200 m2Torbalı Belediye Başkanlığı'nın 11/01/2023 tarih 435/425 sayılı yazılarında 1729 parsele ait 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmadığı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/09/2012 tarih ve 05.843 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında plan ölçeği gereği şematik olmak ve ölçü alınmamakla birlikte "Tarım Alanı" olarak belirlendiği, yapı ruhsatı/yapı kullanma izin belgesi düzenlenmediği ve Mekansal Adres Kayıt Sisteminde (MAKS) herhangi bir numarataj bilgisinin bulunmadığı bildirilmişir.Kıymeti : 457.350,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: -05/10/2023Basın No: ILN01908464#ilangovtr