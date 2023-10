Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/557 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/12/2023 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 03/01/2024 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2024 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 11:30

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri :İzmir İl, Karabağlar İlçe, CENNETÇEŞME Mahalle/Köy, 38726 Ada, 1 Parsel, İzmir ili, Karabağlar ilçesi, CennetçeşmeMahallesi, 38726 ada 1 parsel taşınmazınTaşınmaz üzerinde 2 adet tek katlı bina bulunduğu, Konutlardan 3988/2 Sokak No: 2 adresindeki,62m2, 3990/1 Sokak No: 15adresindeki 49,91m2 olmak üzere toplam bina alanı 83,53 m2dir. Her iki konut da 2 oda, 1 salon, banyo ve mutfaktan oluşmaktadır. Zeminler koridorda seramik kaplama, salonda ahşap parkedir. Isıtma sistemi sobadır.Taşınmazın bulunduğu parselin yamuk geometrik şekline sahip olduğuTemel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlandığı (yol, toplu taşıma, elektrik, çöp toplama, belediye, şebeke suyu, kanalizasyon, PTT hizmetleri vs.) Tespit edilmiştir. Taşınmazın Çevre ve Konumu; Söz konusu taşınmazın kuş uçuşu, Otobana 420 m, Uzundere Rekreasyon alanına 480m, İzmir Fuarına 2.80km mesafede bulunmaktadır., 161,80 m2 yüzölçümü, 3990/1 Sokak No: 15 Ve 3988/2 Sokak No: 2 Karabağlar/ İZMİRAdresi : 3990/1 Sokak No: 15 Ve 3988/2 Sokak No: 2 Karabağlar/ İZMİRYüzölçümü : 161,80 m2İmar Durumu :Parselin kentsel dönüşüm alanında kalmadığı ayrıca; 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 2. maddesi uyarınca 07.12.2012 tarih ve 2012/4048 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanarak 31.12.2012 gün ve 28514 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 540 hektarlık ''Karabağlar ilçesi.1-A Nolu Riskli Alan'' içerisinde yer almakta olduğu bildirilmiştir. 1/1000 ölçekli Cennetçeşme - Uzundere – Devrim Mahalleleri Uygulama İmar Planı üzerinden imar durumu, imar uygulamaları ve yeni yapı ruhsatı düzenlenip, düzenlenemeyeceği hususunda uygulamaya esas Bakanlık görüşünün belediyeye iletilmesine müteakip imar durumu taleplerinin değerlendirilebileceği, imar arşivi dosyasında yapılan incelemede yapı ruhsat belgesine, yapı kullanma izin belgesine ve mimari projesine rastlanılmadığı bildirilmiştir.Kıymeti : 1.493.282,54 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu Takyidatındaki Gibidir.

05/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01910152

