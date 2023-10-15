İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Belediyemize ait Emmioğlu Mahallesi Fakülte Caddesi No:29-E Ödemiş/İZMİR (Ödemiş Sebze Hali) adresindeki dükkan(çay ocağı) (35 m²) 10(on) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. TAHMİN EDİLEN BEDELİ : 7.500,00-TL/Yıl+KDV (YEDİBİNBEŞYÜZTÜRKLİRASI+KDV) GEÇİCİ TEMİNATI : 900,00-TL (2662İcar) FİİLİ DURUMU :BOŞ 2- Belediyemize ait Kamberler Mahallesi Kamberler Yolu Küme Evleri No:76-A Kemalpaşa/İZMİR adresindeki dükkan (28 m² (Kapalı alan:17 m², Açık Alan:11 m²)) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. TAHMİN EDİLEN BEDELİ : 9.800,00-TL/Yıl (DOKUZBİNSEKİZYÜZTÜRKLİRASI) GEÇİCİ TEMİNATI : 980,00-TL (2800 İCAR) FİİLİ DURUMU : DOLU 3- Belediyemize ait Kamberler Mahallesi Kamberler Yolu Küme Evleri No:76 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki dükkan (26 m² (Kapalı alan:16 m², Açık Alan:10 m²)) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. TAHMİN EDİLEN BEDELİ : 9.100,00-TL/Yıl (DOKUZBİNYÜZTÜRKLİRASI) GEÇİCİ TEMİNATI : 910,00-TL (2801İCAR) FİİLİ DURUMU : DOLU 4- Belediyemize ait Kamberler Mahallesi Kamberler Yolu Küme Evleri No:78/A-B-C Kemalpaşa/İZMİR adresindeki dükkan (66 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. TAHMİN EDİLEN BEDELİ : 9.900,00-TL/Yıl (DOKUZBİNDOKUZYÜZTÜRKLİRASI) GEÇİCİ TEMİNATI : 990,00-TL (2802 İCAR) FİİLİ DURUMU : DOLU 5- Belediyemize ait Kamberler Mahallesi Kamberler Yolu Küme Evleri No:77 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki dükkan (30 m² (Kapalı alan:15 m², Açık Alan:15 m²)) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. TAHMİN EDİLEN BEDELİ :10.500,00-TL/Yıl (ONBİNBEŞYÜZTÜRKLİRASI) GEÇİCİ TEMİNATI : 1.050,00-TL (2803 İCAR) FİİLİ DURUMU : DOLU 6- Belediyemize ait Kamberler Mahallesi Kamberler Yolu Küme Evleri No:77-A Kemalpaşa/İZMİR adresindeki dükkan (159 m² (Kapalı alan:119 m², Açık Alan:40 m²)) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. TAHMİN EDİLEN BEDELİ :23.850,00-TL/Yıl (YİRMİÜÇBİNSEKİZYÜZELLİTÜRKLİRASI) GEÇİCİ TEMİNATI :2.385,00-TL (2804 İCAR) FİİLİ DURUMU : DOLU 7- Belediyemize ait Kamberler Mahallesi Kamberler Yolu Küme Evleri No:78/D-E Kemalpaşa/İZMİR adresindeki dükkan (43 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. TAHMİN EDİLEN BEDELİ :6.450,00-TL/Yıl (ALTIBİNDÖRTYÜZELLİTÜRKLİRASI) GEÇİCİ TEMİNATI : 645,00-TL (2805İCAR) FİİLİ DURUMU : DOLU 8- Belediyemize ait 29 Ekim Mahallesi Atatürk Caddesi No:239E-27 Buca/İZMİR (Buca Sebze Hali) adresindeki dükkan(sebze ve meyve satışı) (80 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. TAHMİN EDİLEN BEDELİ :358.400,00-TL/Yıl+KDV (ÜÇYÜZELLİSEKİZBİNDÖRTYÜZTÜRKLİRASI) GEÇİCİ TEMİNATI : 43.008,00-TL (2806 İCAR) FİİLİ DURUMU : DOLU 9- Belediyemize ait 29 Ekim Mahallesi Atatürk Caddesi No:239C-28 Buca/İZMİR (Buca Sebze Hali) adresindeki dükkan(sebze ve meyve satışı) (80 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. TAHMİN EDİLEN BEDELİ :56.000,00-TL/Yıl+KDV (ELLİALTIBİNTÜRKLİRASI+KDV) GEÇİCİ TEMİNATI : 6.720,00-TL (2807 İCAR) FİİLİ DURUMU : DOLU 10- Belediyemize ait Emmioğlu Mahallesi Sanayi Sitesi 37. Sokak No:1 Ödemiş/İZMİR (Ödemiş Sebze Hali) adresindeki dükkan(sebze ve meyve satışı) (124 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. TAHMİN EDİLEN BEDELİ :54.600,00-TL/Yıl+KDV (ELLİDÖRTBİNALTIYÜZTÜRKLİRASI+KDV) GEÇİCİ TEMİNATI : 6.552,00-TL (2882 İCAR) FİİLİ DURUMU : BOŞ 11- Belediyemize ait Emmioğlu Mahallesi Sanayi Sitesi 37. Sokak No:1-A Ödemiş/İZMİR (Ödemiş Sebze Hali) adresindeki dükkan(sebze ve meyve satışı) (124 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. TAHMİN EDİLEN BEDELİ :54.600,00-TL/Yıl+KDV (ELLİDÖRTBİNALTIYÜZTÜRKLİRASI+KDV) GEÇİCİ TEMİNATI : 6.552,00-TL (2883 İCAR) FİİLİ DURUMU : BOŞ 12- Belediyemize ait Emmioğlu Mahallesi Sanayi Sitesi 37. Sokak No:1-B Ödemiş/İZMİR (Ödemiş Sebze Hali) adresindeki dükkan(sebze ve meyve satışı) (124 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. TAHMİN EDİLEN BEDELİ :54.600,00-TL/Yıl+KDV (ELLİDÖRTBİNALTIYÜZTÜRKLİRASI+KDV) GEÇİCİ TEMİNATI : 6.552,00-TL (2884 İCAR) FİİLİ DURUMU : BOŞ 13- Belediyemize ait Emmioğlu Mahallesi Sanayi Sitesi 37. Sokak No:1-C Ödemiş/İZMİR (Ödemiş Sebze Hali) adresindeki dükkan(sebze ve meyve satışı) (124 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. TAHMİN EDİLEN BEDELİ :54.600,00-TL/Yıl+KDV (ELLİDÖRTBİNALTIYÜZTÜRKLİRASI+KDV) GEÇİCİ TEMİNATI : 6.552,00-TL (2885 İCAR) FİİLİ DURUMU : BOŞ 14- Belediyemize ait Emmioğlu Mahallesi Sanayi Sitesi 37. Sokak No:1-D Ödemiş/İZMİR (Ödemiş Sebze Hali) adresindeki dükkan(sebze ve meyve satışı) (124 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. TAHMİN EDİLEN BEDELİ :54.600,00-TL/Yıl+KDV (ELLİDÖRTBİNALTIYÜZTÜRKLİRASI+KDV) GEÇİCİ TEMİNATI : 6.552,00-TL (2886 İCAR) FİİLİ DURUMU : BOŞ 15- Belediyemize ait Emmioğlu Mahallesi Sanayi Sitesi 37. Sokak No:1-E Ödemiş/İZMİR (Ödemiş Sebze Hali) adresindeki dükkan(sebze ve meyve satışı) (124 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. TAHMİN EDİLEN BEDELİ :54.600,00-TL/Yıl+KDV (ELLİDÖRTBİNALTIYÜZTÜRKLİRASI+KDV) GEÇİCİ TEMİNATI : 6.552,00-TL (2887 İCAR) FİİLİ DURUMU : BOŞ 16- Belediyemize ait Emmioğlu Mahallesi Sanayi Sitesi 37. Sokak No:1-F Ödemiş/İZMİR (Ödemiş Sebze Hali) adresindeki dükkan(sebze ve meyve satışı) (124 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. TAHMİN EDİLEN BEDELİ :54.600,00-TL/Yıl+KDV (ELLİDÖRTBİNALTIYÜZTÜRKLİRASI+KDV) GEÇİCİ TEMİNATI : 6.552,00-TL (2888 İCAR) FİİLİ DURUMU : BOŞ 17- Belediyemize ait Emmioğlu Mahallesi Sanayi Sitesi 37. Sokak No:1-G Ödemiş/İZMİR (Ödemiş Sebze Hali) adresindeki dükkan(sebze ve meyve satışı) (124 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. TAHMİN EDİLEN BEDELİ :54.600,00-TL/Yıl+KDV (ELLİDÖRTBİNALTIYÜZTÜRKLİRASI+KDV) GEÇİCİ TEMİNATI : 6.552,00-TL (2889 İCAR) FİİLİ DURUMU : BOŞ 18- Belediyemize ait Emmioğlu Mahallesi Sanayi Sitesi 37. Sokak No:1-H Ödemiş/İZMİR (Ödemiş Sebze Hali) adresindeki dükkan(sebze ve meyve satışı) (124 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. TAHMİN EDİLEN BEDELİ :54.600,00-TL/Yıl+KDV (ELLİDÖRTBİNALTIYÜZTÜRKLİRASI+KDV) GEÇİCİ TEMİNATI : 6.552,00-TL (2890 İCAR) FİİLİ DURUMU : BOŞ 19- Belediyemize ait Emmioğlu Mahallesi Sanayi Sitesi 37. Sokak No:1-I Ödemiş/İZMİR (Ödemiş Sebze Hali) adresindeki dükkan(sebze ve meyve satışı) (124 m²) 3(üç) yıl müddetle ihale yoluyla kiraya verilecektir. TAHMİN EDİLEN BEDELİ :54.600,00-TL/Yıl+KDV (ELLİDÖRTBİNALTIYÜZTÜRKLİRASI+KDV) GEÇİCİ TEMİNATI : 6.552,00-TL (2891 İCAR) FİİLİ DURUMU : BOŞ

Yukarıda Tahmin Edilen Bedelleri ile Geçici Teminatları yazılı yerlerin ihalesi, Genel ve Özel Şartnamelerindeki esaslar dahilinde, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile 26.10.2023 Perşembe günü saat 14.00'te İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı odasında (Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 2 No'lu Hol 2183 No'lu Toplantı Odası Basmane-Konak/İZMİR) yapılacaktır. Şartnameleri Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kiralama ve Takip Şube Müdürlüğünde (Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 1 No'lu Hol 1209/2 No'lu Oda Basmane-Konak/İZMİR) çalışma saatleri içinde görülebilir veya 250,00-TL (ikiyüzellitürklirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin şartnamelerde istenen belgelerle birlikte 25.10.2023 Çarşamba günü en geç saat 12:00'ye kadar Kiralama ve Takip Şube Müdürlüğü'ne müracaatla ihaleye İştirak Belgesi almaları zorunludur. İhaleye katılacakların ihale günü en geç saat 14.00'te Encümende hazır bulunmaları gerekir.

Yukarıdaki listenin 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. sıralarında yer alan sebze halindeki dükkanlar (sebze ve meyve satışı için), 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 11. maddesinin 4. fıkrasında yer alan "Toptancı hallerinde bulunan toplam işyeri sayısının en az yüzde yirmisi üretici örgütü yeri olarak ayrılır. Üretici örgütlerince, ayrılan işyerlerine yeteri kadar talep bulunmaması veya boşalan işyerlerinin doldurulamaması halinde diğer talep sahiplerine kiralama yapılabilir" hükmü gereğince öncelikle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 28. maddesinin 5. fıkrasına göre İzmir Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali ile ilgilendirilen üretici örgütlerine ihale edilecektir.. Söz konusu dükkanların ihalesine iştirak edeceklere aynı toptancı halinde en fazla bir işyeri kiralanacaktır.

İhaleye çıkarılan dükkanlar (Meyve ve sebze satışı için) için üretici örgütü teklifleri mevcut ise öncelikle bunlar değerlendirilecek ve geçerli teklif bulunması halinde ihale buna göre sonuçlandırılacaktır. Bu durumda, üretici örgütleri dışındaki isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. İhaleye üretici örgütleri tarafından hiç ya da geçerli bir teklif verilmemesi halinde, diğer isteklilerin teklifleri değerlendirilmek suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR.

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi verilmesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgili sicile kayıtlı olduğuna dair ihale yılına ait belge verilmesi, Tüzel kişilerde Noter tasdikli imza sirkülerinin verilmesi, Kiralama ve Takip Şube Müdürlüğünden alınacak İştirak Belgesi'nin ibraz edilmesi, Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi, Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunulması, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 28. maddesinin 5. fıkrasında belirtilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali ile ilgilendirildiğine ilişkin üretici örgütü belgesi ibraz edilmesi.

Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Duyurulur.

Basın No: ILN01908885

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