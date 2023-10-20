İŞYERİ HEKİMİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI, DİĞER SAĞLIK PERSONELİ VE SAĞLIK TARAMALARININ YAPTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

OSGB'den Hizmet Alımı ( 1 adet İşyeri Hekimi, 1 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, 1 adet Diğer Sağlık Personeli ve gerekli sağlık taramalarının yaptırılması) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:



İKN

: 2023/1081308 1-İdarenin

a) Adı : T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BATI BÖLGE İZMİR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : 9 Eylül Mahallesi Çanakkale Asfaltı Caddesi No:10 (Hava Lojmanları Yanı) MENEMEN/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 2328333723 - 2328333568 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : OSGB'den Hizmet Alımı ( 1 adet İşyeri Hekimi, 1 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, 1 adet Diğer Sağlık Personeli ve gerekli sağlık taramalarının yaptırılması) b) Niteliği, türü ve miktarı : 12 ay süre ile İşyeri Hekimi 1 kişi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı (En az B sınıfı) 1 kişi, Diğer Sağlık Personeli 1 kişi ile Teknik Şartnamede belirtilen tür ve miktarda sağlık hizmeti alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1.Kısım : İşletme Müdürlüğümüz ve bağlı TF-14 Çiğli Tank Çiftliği, Çiğli Hava Meydan İkmal Şefliği, TF-37 Aliağa Tank Çiftliği, Aliağa İrtibat Şefliği, TF-13 Akhisar Tank Çiftliği, Akhisar Hava Meydan İkmal Şefliği 2. Kısım: Dalaman ve Milas Hava Meydan İkmal Şefliği. (Adres Bilgileri Teknik Şartname EK-1 de yazmaktadır.) ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2024,

İşin bitiş tarihi: 31.12.2024 d) İşe başlama tarihi

: 01.01.2024 3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.11.2023 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres : T.C. M.S.B. ANT Bşk. Batı Bölge İzmir İşletme Müdürlüğü-Seminer Salonu )



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

