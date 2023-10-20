İŞYERİ HEKİMİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI, DİĞER SAĞLIK PERSONELİ VE SAĞLIK TARAMALARININ YAPTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

OSGB'den Hizmet Alımı ( 1 adet İşyeri Hekimi, 1 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, 1 adet Diğer Sağlık Personeli ve gerekli sağlık taramalarının yaptırılması) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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: 2023/1081308
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1-İdarenin
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: T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BATI BÖLGE İZMİR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
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b) Adresi
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: 9 Eylül Mahallesi Çanakkale Asfaltı Caddesi No:10 (Hava Lojmanları Yanı) MENEMEN/İZMİR
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c) Telefon ve faks numarası
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: 2328333723 - 2328333568
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ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
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: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
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2-İhale konusu hizmet alımın
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: OSGB'den Hizmet Alımı ( 1 adet İşyeri Hekimi, 1 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, 1 adet Diğer Sağlık Personeli ve gerekli sağlık taramalarının yaptırılması)
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b) Niteliği, türü ve miktarı
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: 12 ay süre ile İşyeri Hekimi 1 kişi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı (En az B sınıfı) 1 kişi, Diğer Sağlık Personeli 1 kişi ile Teknik Şartnamede belirtilen tür ve miktarda sağlık hizmeti alınacaktır.
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c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
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: 1.Kısım : İşletme Müdürlüğümüz ve bağlı TF-14 Çiğli Tank Çiftliği, Çiğli Hava Meydan İkmal Şefliği, TF-37 Aliağa Tank Çiftliği, Aliağa İrtibat Şefliği, TF-13 Akhisar Tank Çiftliği, Akhisar Hava Meydan İkmal Şefliği 2. Kısım: Dalaman ve Milas Hava Meydan İkmal Şefliği. (Adres Bilgileri Teknik Şartname EK-1 de yazmaktadır.)
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ç) Süresi/teslim tarihi
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: İşe başlama tarihi 01.01.2024,
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d) İşe başlama tarihi
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: 01.01.2024
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3-İhalenin
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: 07.11.2023 - 14:00
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b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres : T.C. M.S.B. ANT Bşk. Batı Bölge İzmir İşletme Müdürlüğü-Seminer Salonu )
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilmiş olan; Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi, İşyeri Hekimliği Sertifikası, İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi (En az B sınıfı belge gereklidir.), Diğer Sağlık Personeli yetki belgesi veya sertifikasının asıllarını veya noter tastikli suretlerini veya aslı idarece görülmüş ve onaylanmış suretlerini tekliflerinde sunacaklardır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 20.01.2022 tarihli ve 31725 sayılı resmi gazetede yayımlanan, "Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği" ne uygun Gezici İSG Aracı bulunduğuna dair; ruhsat, faaliyet belgesi, izin belgesi, çalışma belgesi vb. belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini veya aslı idarece görülmüş ve onaylanmış suretlerini tekliflerinde sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine /kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu kurum/kuruluş veya tüzel ve/veya özel kişilere verilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir. (İşyeri Hekimliği, İş Güvenliği Uzmanlığı veya Diğer Sağlık Personeli hizmetlerinden biri veya birkaçını vermiş olması yeterlidir.)
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN01914579
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