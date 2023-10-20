T.C. ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT; ZAFER MAHALLESİ 409 ADA 381 PARSELDE BULUNAN 125.YIL KÜLTÜRPARKIN KUZEY DOĞUSUNDA KALAN YAKLAŞIK 1.000,00 m2 LİK ALANIN ÇOCUK OYUN ALANI PARKI VE EĞLENCE MERKEZİ YERİ OLARAK İŞLETİLMEK

- Mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk(Zafer) Mahallesi 409 ada 381 nolu parsel içerisinde bulunan, 125.Yıl Kültürparkın kuzey doğusunda kalan yaklaşık 1.000,00 m2 lik alanın" 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c ve 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 1 yıl müddetle kiraya verilecektir.
- İhalesi 01.11.2023 Çarşamba günü saat 14:30'da Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:14 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası ikinci katında, Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
- Söz konusu alan kirasının tahmini bedeli 170.000,00TL'dir. İhalenin geçici teminatı, tahmini bedelinin % 3 ü olan 5.100,00TL' dir. İstekli geçici teminatını son başvuru saatinden önce yatırmak zorundadırlar.
- İlk yıl kira bedelinin dörtte biri sözleşmenin düzenlenmesinden önce, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir. Onaylanan ihale kararının tebliğini izleyen günden itibaren 15 gün içinde ihale bedeli, tüm vergi, resim, harç ve masraflar sözleşmenin imzalanmasından önce peşin olarak Belediye veznesine yatırılmak zorundadır.
- İhale ile ilgili dokümanlar mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad.No:20/11 adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 1.000,00TL bedel ile aynı adresten temin edilebilir.
- İhaleye katılmak isteyenler, Başvuru Dilekçesi ile birlikte, istenen belgeleri ekleyerek 01.11.2023 Çarşamba günü ihale saatine kadar Cumhuriyet Mah. Atatürk Caddesi No:20/11 adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
6.1. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri getirmek zorundadır.
İstekli gerçek kişi ise;
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
- İmza Beyannamesi(Noter Onaylı),
- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
- İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
- Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
- Belediyemize borcu olmadığına dair "Borcu Yoktur" Belgesi,
- Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
- İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair belge,
- Şartname Alındı Makbuzu,
- Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname,
İstekli tüzel kişilik ise;
- İmza Sirküsü (Noter Onaylı),
- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri,
- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
- Ortağı olduğu şirketin " Vergi Levhası" fotokopisi,
- Şirket Ortağının ihaleye katılması halinde ilgili ortağın katılabileceğine dair yetki belgesi,
- İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
- Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
- Belediyemize Borcu olmadığına dair "Borcu Yoktur" belgesi,
- Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
- Şartname Alındı Makbuzu
- Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname,
- Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
Bihter AKA
Belediye Başkanı a.
Belediye Başkan Yardımcısı
Basın No: ILN01907871
#ilangovtr