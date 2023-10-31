İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İLANI

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ' NİN 15/A MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ İŞLEMİNE AİT İLANEN TEBLİGAT



İzmir İli Karşıyaka İlçesi, Tersane Mahallesi, 309 ada 155 numaralı parselde kayıtlı bulunan riskli yapıda alınan karara katılmayan elbirliği mülkiyetindeki 7 numaralı bağımsız bölüm maliklerinden Canan (SAVAŞ) TROUWBORST, Cemalettin ORATNACIL ile Denise ORTANCIL' ın iletişim adreslerine ulaşılamaması nedeniyle anlaşma sağlanamadığından hisselerinin 6306 sayılı Kanun ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğindeki hükümler doğrultusunda diğer hissedarlara 15/11/2023 Çarşamba günü saat 10:30'da İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5, Bayraklı-İzmir adresindeki hizmet binasında açık artırma usulü ihale yöntemi ile satışa çıkartılacaktır. İlanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01919408

#ilangovtr