60000 LİTRE MOTORİN DİĞER VE 5000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN İZDOĞA İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMASI İYİLEŞTİRİLMESİ MÜŞAVİRLİK VE PROJE HİZMETLERİ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

60000 Litre Motorin Diğer ve 5000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1217950

1-İdarenin a) Adı : İZDOĞA İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMASI İYİLEŞTİRİLMESİ MÜŞAVİRLİK VE PROJE HİZMETLERİ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ b) Adresi : AKDENİZ MAHALLESİ MİMAR KEMALETTİN CADDESİ NO:62 İÇ KAPI NO:Z/1 35210 ÇANKAYA KONAK/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 2324980270 - 2324980292 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 60000 Litre Motorin Diğer ve 5000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin b) Niteliği, türü ve miktarı : 60.000 Lt Motorin (Diğer), 5.000 Lt. Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Akaryakıt ürünleri Motorin (Diğer) ve (95 Oktan) Kurşunsuz Benzin İdareye ait araçlara takılacak olan taşıt tanıma sistemi ile taşıtmatik bulunan bağlı istasyon pompalarından araç depolarına doldurularak teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : Akaryakıt ürünleri Motorin Diğer ve 95 Oktan Kurşunsuz Benzin İdareye ait araçlara takılacak olan Taşıt Tanıma Sistemi ile, Taşıt Tanıma Sistemi bulunan istasyonlardaki pompalardan araçların depolarına yükleniciye yer teslimi yapıldıktan sonra işin süresi boyunca teslim edilecektir . İşin Süresi 12 ay olup; yeterlik değerlendirmesi, isteklilerin şikayette bulunma hakkı ve idarenin bu şikayete cevap verme zorunluluğu ile itiraz en şikayet ve Kurumun inceleme süresi gibi çeşitli sebepler ihale sürecinin uzamasına sebep olabilmekte ve bu süreler önceden tam olarak öngörülemediği için de sözleşmenin imzalanması ve dolayısıyla işin başlaması planlanan tarihten daha ileri bir tarihte gerçekleşebileceği göz önüne alınacak olup sözleşme buna göre imzalanacaktır. İşin bitişi 31/12/2024(dahil) olacak veya belirtilen akaryakıt miktarlarının bitimine kadar iş devam edecektir. d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalanmasına müteakip



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.11.2023 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İzdoğa A.ş. Genel Müdürlüğü Akdeniz Mahallesi Mimar Kemalettin Caddesi No:62 İç Kapı No: Z/1 Konak/İZMİR



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1-İsteklinin ihaleye girdiği akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösterir Dağıtıcı Lisansı veya eşdeğer belgeler

2- İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise;

a- Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayisi olduğunu tevsik eden sözleşmesi

b) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. 4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: a)Akaryakıt ürünleri için teklif verecek olan İstekliler; İzmir İl sınırları içerisinde; Konak İlçesinde,

Seferihisar İlçesinde,

Bayraklı veya Bornova ilçesinde,

Karşıyaka veya Çiğli ilçesinde,

Gaziemir veya Menderes ilçesinde,

Buca veya Karabağlar ilçesinde olmak üzere toplamda en az 6(altı) adet Taşıt tanıma sistemi ile Akaryakıt veren istasyonun bulunduğunu veya en az bu 6 istasyonun içinde bulunduğu ana dağıtıcıdan almış olduğu Türkiye genelindeki taşıt tanıma sistemine dahil tüm istasyonları gösteren listeyi ve iş süresince bu istasyonların İdarenin araçlarına Taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt vereceklerine dair belgeyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Bu belge ana dağıtıcı ve istekli veya istekli ve bu istasyonlar tarafından ayrı ayrı bu alım kapsamındaki araçlara akaryakıt vereceklerine dair yazılı beyan şeklinde olacak ve bu istasyonların adını, adresini, telefon ve faks numarasını içerecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Taşıt Tanıma Sistemi ile akaryakıt ürünleri mal alım işi benzer iş kabul edilecektir



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



Basın No: ILN01923216



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