Örnek No:54* T.C. ÇEŞME İCRA DAİRESİ 2021/315 TLMT. TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

185.000,00

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Taşıt

26RE781 Plakalı, 2013 Model, PEUGEOT Marka, Ticari Adı Bipper Tepee olan Camlı Van Tipli, 199A90006667319 Motor No'lu, VF3ABFHZ0D8396853 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel olan beyaz Renkli araç hakkında bilirkişi tarafından yapılan inceleme neticesinde; aracın uzun süre parkta kaldığı için, akü şarjının bittiği ve kilometresinin okunamadığı, kaporta ve döşeme aksamlarının iyi durumda ve sağlam olduğu, boya aksamının iyi durumda olduğu, arka sağ orta kapıda çarpma izi olduğu, ön sileceklerin yıprandığı, dış lastiklerin yıpranma oranının ise, %60 civarında olduğu tespit edilmiştir.