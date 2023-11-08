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Resmi İlan Örnek No:54* T.C. ÇEŞME İCRA DAİRESİ 2021/315 TLMT. TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:54* T.C. ÇEŞME İCRA DAİRESİ 2021/315 TLMT. TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/315 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
185.000,00 1 Taşıt 26RE781 Plakalı, 2013 Model, PEUGEOT Marka, Ticari Adı Bipper Tepee olan Camlı Van Tipli, 199A90006667319 Motor No'lu, VF3ABFHZ0D8396853 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel olan beyaz Renkli araç hakkında bilirkişi tarafından yapılan inceleme neticesinde; aracın uzun süre parkta kaldığı için, akü şarjının bittiği ve kilometresinin okunamadığı, kaporta ve döşeme aksamlarının iyi durumda ve sağlam olduğu, boya aksamının iyi durumda olduğu, arka sağ orta kapıda çarpma izi olduğu, ön sileceklerin yıprandığı, dış lastiklerin yıpranma oranının ise, %60 civarında olduğu tespit edilmiştir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2023 - 10:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2023 - 10:40
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 10:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 10:40
01/11/2023 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN01927301

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