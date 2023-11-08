Örnek No:55* T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2023/636 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2024 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:05

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İl, Karşıyaka İlçe, SANCAKLI Mahalle/Köy, 164 Ada, 1 ParselAdresi : Sancaklı Mahallesi Sancaklı Küme Evleri Sokak No:33 Karşıyaka / İZMİRYüzölçümü : 202,46 m2İzmir İl, Karşıyaka İlçe, SANCAKLI Mahalle/Köy, 164 Ada, 1 Parsel, İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Sancaklı Mahalle/Köyü, 202,46 m2 yüzölçümüne sahip, Avlulu Ev olarak kayıtlı 164 Ada, 1 Parsel üzerinde yer alır. TAM HİSSELİ Kat irtifakı/Kat Mülkiyeti: Cins tashihi Bağımsız Bölümün Tapudaki Cilt No:3 Bağımsız Bölümün Tapudaki Sayfa No:265 Taşınmazın Hisse Durumu: Tam Taşınmazın Net Kullanım Alanı:45 m2 Taşınmazın Brüt Kullanım Alanı:52 m2 Oda Sayısı:2 Taşınmazın Kolay Tarifi:Taşınmaz Sancaklı Köy merkezinde yer alır. Taşınmazın Ulaşım İmkanları:Taşınmaza toplu ulaşım ve özel araçla ulaşım mümkündür. Taşınmazın Açık Adresi:Sancaklı Mah, Sancaklı Küme Evleri Sokak, No:33,Karşıyaka / İZMİR Taşınmazın İmar Durumu:Kentsel dönüşüm alanında kalmamaktadır ve 1/1000uygulama imar planı dışında kalmaktadır. İmar Durumunu Hazırlayan Müdürlük:Karşıyaka Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğü İmar Durumu Tarihi ve Sayısı:01.06.2023 tarih, 167127 sayılı Ana Gayrimenkuldeki Blok Sayısı:Parselde tek yapı yer almaktadır. Binadaki / Bloktaki BB. Sayısı:Kat irtifakı kurulmamış, bağımsız bölüm oluşturulmamıştır. Binadaki Kat Dağılımı:Tek kattan müteşekkildir.Taşınmaz Üzerindeki Takyidatlar:Tapu kaydındaki gibidir. Tarif olarak taşınmaz Sancaklı Köy merkezinde yer alır. Taşınmaza toplu ulaşım ve özel araçla ulaşım mümkündür. Bahçesi çevrili değildir, eğimli bir topoğrafyaya oturmaktadır. Meskende zeminler beton, tavanlar plastik lambri, pencereler eski ahşap doğramadır. Mutfağı ve banyosu kullanılmaz halde olmasına rağmen mecburen kullanıldığı görülmüştür.Kıymeti : 620.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu takyidatındaki gibidir.02/11/2023Basın No: ILN01927299#ilangovtr