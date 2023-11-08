TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

2024 YILI AMELIYATHANE, RADYOLOJI,ANESTEZİ, KORUYUCU EKİPMAN SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1228366

1-İdarenin a) Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ b) Adresi : Inciralti Kampüsü Mithatpasa Caddesi No:56 35340 BALÇOVA/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 2324122410 - 2324122199 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 YILI AMELIYATHANE, RADYOLOJI,ANESTEZİ, KORUYUCU EKİPMAN SARF MALZEME ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 2024 YILI AMELIYATHANE ,RADYOLOJI,ANESTEZI VE KORUYUCU EKIPMAN SARF MALZEME ALIMI(15 KALEM)

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DOKUZ EYLUL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİK TOPLANTI SALONU ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP 02.01.2024 TARIHINDEN İTİBAREN İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİNİN KENDİSİNE VEYA TEBLİGAT İÇİN GÖSTERDİĞİ FAX NUMARASINA VEYA ELEKTRONIK POSTA ADRESINE YAPILACAK RESMİ SİPARİŞ YAZISI İLE YAPILACAK BİLDİRİMLERDE BELİRTİLEN TESLİM TARIHINE ISTINADEN 31.12.2024 TARIHINE KADAR PEYDER PEY TESLIMAT YAPILACAKTIR d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENIN IMZALANMASINI MÜTEAKİP 02.01.2024 TARIHINDEN ITIBAREN



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.11.2023 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DOKUZ EYLUL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİK TOPLANTI SALONU



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: TÜM KALEMLERLE İLGİLİ OLARAK TEKNIK SARTNAMEDE BELİRTİLEN ADET KADAR NUMUNE İHALE TARIH VE SAATİNDEN SONRA 48 SAAT İÇİNDE SATINALMA BIRIMINE İMZA KARŞILIĞI TESLİM EDİLMELİDİR.ÜRÜNLERİN ÜZERINE KALEM SIRA NO,FİRMA ADI TEK TEK YAZILMALIDIR.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



Basın No: ILN01924390



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