İ L A N T.C. İZMİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/310 Esas

DAVALI : EMEL GÖÇEN - T. C. NO:38272584706

Bilirkişi heyetinin 08/10/2020 tarihli raporu ile dava konusu İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe mah. Mevkiinde kain 323 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ve emsal taşınmazlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde, dosya kapsamına göre taşınmazın kat maliklerine arsa paylarının oranları toplamının 1 (tam) olarak bulunduğu, kamulaştırılarak alanın (irtifak hakkından kaynaklanan değer düşüklüğü) bedeli=566.980,00-TL yuvarlatılarak küsuratsız olarak kabul edildiği, toplam zemin üstü bedelinin=22.656,00-TL olduğunu, toplam kamulaştırma bedelinin=589.636,00-TL olduğunu, L Blok, 6 Kat, 8 No'lu Giriş, 26 B.B., Emel GÖÇEN Malik, 5/1508 Arsa Payı, 0.003316 Pay/Payda Oranı, İrtifak Hakkı Bedelinden Davalılar Hissesine Düşen Bedelin 1.955,03-TL olduğunu bildirmişlerdir.

Tarafınıza yurt dışı tebliği işlemlerinin yapıldığı ancak belirtilen adreste ikamet etmediğiniz gerekçesiyle iade olduğu, yeni mernisle tebligat yapılamadığı ve yeni adresinin tespit edilmemesi nedeniyle bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 12/03/2024 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmemeniz halinde, tahkikat tamamlandığı takdirde; aynı oturumda sözlü yargılamaya geçilerek karar verileceği hususu, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 01/11/2023



