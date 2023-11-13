iLANEN iHTARNAME

Izmir lli, Karsıyaka llçesi, Nergiz Mah, Tapunun 25302 ada 2 parselde bulunan yapilar 6306 sayili Kanun gereğince RISKLI YAPI tespiti yapilmis ve onaylanmiştir.

Taşınmaz üzerindeki yapılara 6306 sayılı kanun gereğince işlem tesis edilmiş olup riskli yapının yıkılarak yeniden yapılması için üçteiki hisse sahibi malikler olarak inşaat yapımı için yüklenici ile gerekli anlaşma sağlanmış ve sözleşme imzalanmıştir.

Taşınmazda hisse maliki olupta yapılan araştırmalarda tebligata esas adresleri bulunamayan ALİ YANIK ve HASAN BUDAK'a ulaşılamamıştır.

Yukarıda isimleri zikredilen taşınmaz hisse maliklerinin ölü olmaları

sebebiyle sözleşme imzalanamamıştır. Üçteiki hisse maliki ile yapilan

sözleşme Tarafı olan KEMAL ERDEM İNŞAAT Ordu bulvarı No 138 D2 Fikri Altay Karşıyaka/İzmir adresinden temin edilecek olup 6306 sayili Kanun ve

Uygulama Yönetmeliğinin 15-15/A maddeleri gereğince yayım tarihinden itibaren 15(Onbeş) gün içerisinde üçteiki malik tarafindan imzalanansözleşmeyi imzalamadığınız taktirde hissenizin 6306 sayılı Kanun 6.maddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin 15-15/A maddesi kapsaminda

satışının İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İI Müdürlüğünden talep

edileceğini ilanen ihtaren tüm varislere bildiririm.

Muzaffer Arslan



Basın No: ILN01926763



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