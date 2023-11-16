İLAN T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA İHALESİ İLANI

İHALENİN KONUSU:

Sıra No: Adres Cinsi ve Yüzölçümü (m2) Kira Süresi Tahmini Kira Bedeli (aylık) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 İzmir ili, Selçuk ilçesi; Belevi Mahallesi Tire Sokak No:2/B (M.K:20027) numarataj adresindeki boş taşınmaz Dükkan 24,00 m² 10 yıl 3.200,00 TL 11.520,00 TL 28.11.2023 14.00 2 İzmir ili, Selçuk ilçesi; Belevi Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:2/A (M.K:20038) numarataj adresindeki boş taşınmaz Dükkan 23,50 m² 10 yıl 2.600,00 TL 9.360,00 TL 28.11.2023 14.15 3 İzmir ili, Selçuk ilçesi; Belevi Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:2/B (M.K:20039) numarataj adresindeki boş taşınmaz Dükkan 27,50 m² 10 yıl 2.650,00 TL 9.540,00 TL 28.11.2023 14.30 4 İzmir ili, Selçuk ilçesi; Belevi Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:2/1 (M.K:20040) numarataj adresindeki boş taşınmaz Dükkan 24,00 m² 10 yıl 2.400,00 TL 8.640,00 TL 28.11.2023 14.45 5 İzmir ili, Selçuk ilçesi; Belevi Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:2/2 (M.K:20041) numarataj adresindeki boş taşınmaz Dükkan 24,00 m² 10 yıl 2.400,00 TL 8.640,00 TL 28.11.2023 15.00 6 İzmir ili, Selçuk ilçesi; Belevi Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:7/B (M.K:20069) numarataj adresindeki boş taşınmaz Dükkan 15,50 m² 10 yıl 1.500,00 TL 5.400,00 TL 28.11.2023 15.15

Belediyemizin mülkiyetinde olup boş ve eşyasız durumdaki aşağıdaki listede belirtilen 6 adet Dükkanımız 10 (on) yıl süreyle olmak üzere; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'nci maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.2-İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH ve SAAT ile İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN ADRESLERİ, YÜZÖLÇÜMLERİ MUHAMMEN KİRA BEDELLERİ ve GEÇİCİ TEMİNAT BEDELLERİ:İhale Selçuk Belediye Başkanlığının, Atatürk Mahallesi, Atatürk Cad.No:111 Selçuk/İZMİR adresinde Belediye Encümen Toplantı Salonunda 28.11.2023 tarihinde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.İhale suretiyle kiraya verilecek olan taşınmaza ait ihale şartnamesi ve diğer evraklar, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde çalışma saatleri içinde bedelsiz görülebilir. İhale şartname bedeli 1.500,00 TL'dir. Her bir taşınmaz ihalesi için ayrı ayrı şartname almak mecburidir. Kiraya verilecek taşınmazımız aşağıda belirtilmiştir.



2-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

A) Gerçek kişiler için:

a) Nüfus cüzdan sureti

b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ve elektronik posta adresi,

c) İhale ile ilgili geçici teminat ödemesine ilişkin makbuz,

d) Belediyeye doğrudan veya dolaylı (şirket ortağı vb.) olarak vadesi geçmiş (kesinleşmiş) borcu

olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmış belge ibraz etmeleri şarttır.



B)Tüzelkişiler için:

a) Tüzelkişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,

b) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi,

c) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,

d) İhale ile ilgili geçici teminat ödemesine ilişkin makbuz,

e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı,

f) Oda kaydı belgesi

g)Tüzelkişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin Adli Sicil Kayıt Belgesi,

h) Belediyeye doğrudan veya dolaylı (şirket ortağı vb.) olarak vadesi geçmiş (kesinleşmiş) borcu

olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmış belge ibraz etmeleri şarttır.



İhaleyle ilgili ayrıntılı bilgiler Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden veya 0.232.8926925 Dahili: 115 ve 139 no.lu telefonlardan öğrenilebilir.



İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri 28.11.2023 tarihinde Saat:12:30'a kadar Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.



İlan olunur.



Selçuk Belediye Başkanlığı



Basın No: ILN01929463

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