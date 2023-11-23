TAŞITLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

ÜNVANI PLAKA: TÜRÜ Haciz Tutanağının tarih ve sayısı TUTARI Adresi Mustafa Yüksel KOCAL 35UN715 1986 Model Renault L423 Otomobil 06.11.2023-G1/00967233 50.000,00-TL Hitap Yeddiemin Deposu Evka 3 Mah.119/30 sk. No:7/A Bornova//İZMİR



Yukarıda adı yazılı mükellefin adına tanzim edilen haciz tutanağı bilinen adresinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103 ve 106 maddelerine göre ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgraf ile açık adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ay bitiminde müracaatta bulunmaz veya adresini bildirmez ise bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.



Basın No: ILN01937782



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