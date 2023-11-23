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Resmi İlan TAŞITLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

TAŞITLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

ÜNVANI

PLAKA:

TÜRÜ

Haciz Tutanağının tarih ve sayısı

TUTARI

Adresi

Mustafa Yüksel KOCAL

35UN715

1986 Model Renault L423 Otomobil

06.11.2023-G1/00967233

50.000,00-TL

Hitap Yeddiemin Deposu Evka 3 Mah.119/30 sk. No:7/A Bornova//İZMİR


Yukarıda adı yazılı mükellefin adına tanzim edilen haciz tutanağı bilinen adresinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103 ve 106 maddelerine göre ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgraf ile açık adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ay bitiminde müracaatta bulunmaz veya adresini bildirmez ise bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN01937782

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