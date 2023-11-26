İHALE İLANI 650 000 ADET YUMURTA ALIMI HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

650 000 Adet Yumurta Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1218518

1-İdarenin a) Adı : HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI b) Adresi : HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI 35415 GAZİEMİR/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 2322511600 - 2322513589 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 650 000 Adet Yumurta Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 650 000 Adet Yumurta

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Hava Teknik Okullar Komutanlığı Genel Malzeme Komutanlığı Yiyecek Deposu Gaziemir - İZMİR ç) Süresi/teslim tarihi : Taahhüt konusu mallar sözleşmenin akdini müteakip malzeme bazında aşağıda belirtilen tarihler arasında, Hv.Tek.OkI.K.lığına günlük ihtiyaçlar nispetinde, (günlük, haftalık, aylık) önceden yapılacak tebligatlara göre teslim edilecektir. 10.3.2. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği gün aynı zamanda işe başlama talimatının tebliğ edildiği gün olarak kabul edilecektir. Yüklenici ayrıca bir işe başlama talimatı verilmeyeceğini peşinen kabul edecek ve sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip sözleşmede yer alan teslim süresine uygun olarak mal teslimatına/işe başlayacaktır. 10.3.3. Yüklenici, sözleşmenin akdini müteakip 2 (iki) gün içinde Hv.Tek.Okl.K.lığı Gn.Mlz.K.lığı ile irtibat kurarak yapacağı ilk teslimatla ilgili tebligatı almak zorundadır. Müteakip teslimat günlerinde teslim edilecek mallar için düzenlenecek teslimat günü ve malzeme cinsi ile miktarlarını gösterir tebligat çizelgeleri en az 1 (Bir) gün önceden yazılı olarak saymanlık tarafından yüklenicinin şahsına veya kanuni vekiline bizzat imzalatılmak suretiyle elden, belge geçer (faks) ile, tebligat adresine postayla iadeli taahhütlü olarak, elektronik posta ile, mail ile yüklenicinin mail adresine veya SMS ile gönderilmek suretiyle tebliğ edilecektir. İdare ihtiyaca göre tekrar tebligat yapmak şartı ile gün ve miktarlarda değişiklik yapabilir. 10.3.4. Yüklenici, kendisine tebliğ edilen tebligat listesindeki veya değişiklik varsa saymanlık tarafından kendisine bildirilen miktardaki malları, belirtilen günlerde en geç saat 09:00 (Dokuz)'a kadar idarenin belirleyeceği depo veya kilerlere götürecek, araçtan boşaltma ve istifleme işleri yüklenici tarafından yapılacaktır. Yükleniciye nakliye, malın indirilmesi ve istifleme işi için ayrıca bir ücret ödenmeyecektir. 10.3.5. Sözleşmede belirtilen teslim edilecek mal miktarlarının taahhüt süresinden önce bitmesi veya sözleşmede belirtilen taahhüt süresinin sona ermesi halinde, teslimat durdurulacaktır. Yüklenici teslim ettiği toplam mal miktarını sürekli takip edecek, sözleşme ile taahhüt edilen miktardan fazla veya taahhüt edilen sürenin dışında mal teslim edilmesi halinde yüklenici herhangi bir hak talep etmeyecektir. d) İşe başlama tarihi : 01 Ocak 2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.12.2023 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Hava Eğitim Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Güzelyalı/İZMİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: TS 1068 Tavuk Yumurtası-Kabuklu

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



Basın No: ILN01938469



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