7 KALEM SARF KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI, MAL ALIMI

DR.BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI



7 KALEM SARF KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI, MAL ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1497566

1-İdarenin

a) Adı : DR.BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi : İSMET KAPTAN MAH. SEZER DOĞAN SOK. NO:11 35220 ALSANCAK KONAK/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası : 2324116000 - 2324893136

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 7 KALEM SARF KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI, MAL ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı : 7 KALEM SARF KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI, MAL ALIMI İHALESİ TOPLAM 3 KISIM VE 7 KALEMDEN OLŞMAKTADIR.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : HASTANEMİZ TIBBİ SARF DEPOYA TESLİMAT YAPILACAKTIR.

ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİPİŞE BAŞLANIR. 30/06/2024 TARİHİNDE SONA ERER. YÜKLENİCİ, KURUMUN SİPARİŞİNDE İSTENEN MİKTAR VE KALEMDEKİ MALZEMELERİ EKSİKSİZ OLARAK SİPARİŞİ TAKIP EDEN 10 (ON) GÜN İÇİNDE TESLİM ETMEK ZORUNDADIR. KURUMUN STOK TAKİBİ VE YÖNETİMİ AÇISINDAN İSTENEN MİKTAR VE KALEME RİAYET EDİLMESİ GEREKMEKTE OLUP, MAL TESLİMİ ÖNCESİNDE İLGİLİ KURUMUN TIBBİ SARF BİRİMİNE BİLGİ VERİLECEKTİR.

d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANIR. 30.06.2024 ' DE BİTER

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.01.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İZMIR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHISI EĞITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESI İSMET KAPTAN MH. SEZER DOĞAN SK. NO:11 ALSANCAK KONAK/İZMİR (İ BLOK 2. KAT TOPLANTI SALONU)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 27.04.2022 TARİH VE E.722 SAYILI YAZI İLE YAYINLANAN 2022/2 SAYILI GENELGENİN 2.2. SAYILI MADDESİ GEREĞİ "SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ" SUNULMASI ZORUNLUDUR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

1- TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLER TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLAN ÜRÜNLER İÇİN; TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERİN VEYA CİHAZLARIN SATIN ALIMLARINDA ADAY VEYA İSTEKLİLERİN ÜTS VE/VEYA TİTUBB'A KAYIT VEYA BİLDİRİMİ ARANMASI ZORUNLUDUR. ADAY VEYA İSTEKLİNİN, TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN İMALATÇI VEYA İTHALATÇISI (TEDARİK FİRMA) OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİ OLDUĞUNA DAİR ÜTS VE/VEYA TİTUBB KAYIT VE BİLDİRİMİ ARANACAKTIR. ALIMI YAPILACAK ÜRÜNLERİN ÜTS VE/VEYA TİTUBB 'DA TEDARİKÇİ FİRMA ALTINDA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN KAYIT VEYA BİLDİRİM İŞLEMİ TAMAMLANMIŞ OLMASI ŞARTI ARANACAKTIR. ÜRÜNLERE AİT ÜTS VE/VEYA TİTUBB ÇIKTILARININ SUNULMASI GEREKMEKTEDİR.

2-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLMAYAN ÜRÜNLER İÇİN ;TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ UYARINCA, HERHANGİ BİR ÜRÜNÜN VEYA CİHAZIN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞINA, ÜRETİM VEYA KULLANIM AMACI ÇERÇEVESİNDE ÜRETİCİLER KARAR VERECEĞİNDEN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN TİTUBB KAPSAMI DIŞINDA OLDUĞUNUN İDDİA EDİLMESİ HALİNDE ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA OLMADIĞINA DAİR BEYAN ESAS ALINACAĞINDAN SÖZ KONUSU BEYANIN İHALE DOSYASINDA SUNULMASI GEREKMEKTEDİR.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1- YERLİ MALI TEKİF EDEN İSTEKLİLER, BU AVANTAJDAN YARARLANABİLMEK İÇİN, TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİNE BAĞLI İLGİLİ ODA / BORSALAR TARAFINDAN "YERLİ MALI BELGESİ" İLE BELGELENDİRİLMESİ VE BU BELGENİN İHALE DOSYASINDA SUNULMASI ZORUNLUDUR. AYRICA, BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBUNDA YERLİ MALI FİYAT AVANTAJINDAN YARARLANILMAK İSTENDİĞİNE DAİR İLGİLİ İBARE İLE BİRLİKTE YERLİ MALI BELGESİNİN HANGİ KISIM/KISIMLARI KAPSADIĞININ BELİRTİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

A) İSTEKLİLER TEKNİK ŞARTNAME MADDELERİNİ AYRI AYRI TÜRKÇE OLARAK ŞARTNAMEDEKİ SIRAYA GÖRE CEVAP VERECEKLERDİR. BU CEVAP "......... MARKA, ......... MODEL, ........... CİHAZI VE ......... KİTLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ" BAŞLIĞI ALTINDA TEKLİF VEREN İSTEKLİNİN ANTETLİ KÂĞIDINA YAZILMIŞ VE YETKİLİSİ TARAFINDAN İMZALANMIŞ OLACAKTIR. BU CEVAPLAR İBRAZ EDİLECEK ORJİNAL DÖKÜMANLARDAKİ VERİLER İLE KARŞILIŞTIRILDIĞINDA HERHANGİ BİR FAKLILIK OLURSA İSTEKLİ İHALE DIŞI BIRAKILACAKTIR.

B) CİHAZ VE KİTLERE AİT ORJİNAL KATALOG, BROŞÜR, FOTOĞRAF VE TÜM TEKNİK DÖKÜMANLAR VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN TÜM HUSUSLARIN ÜRETİCİ FİRMA, ORJİNAL KATALOG VE DÖKÜMANLARI İLE BELGELENDİRİLECEKTİR. ORJİNAL KATALOG ÜZERİNDE TEKNİK ÖZELLİĞİ CEVAP TEŞKİL EDECEK ŞEKİLDE HANGİ ÖZELLİĞE CEVAP OLUŞTURDUĞUNU ANLAŞILMASI İÇİN ALTI RENKLİ KALEMLE ÇİZİLEREK YAN TARAFINA TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ İLGİLİ NUMARA YAZILACAKTIR. AYRICA TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜRKÇE KATALOG TEKLİF İLE BİRLİKTE SUNULACAKTIR.

C-DEMONSTRASYON: İHALE VEYA MUAYENE KOMİSYONU TEKNİK ŞARTNAMENİN KARŞILANIP KARŞILANMADIĞINA İLİŞKİN GEREKLİ GÖRMESİ HALİNDE İSTEKLİLERDEN "TEKNİK ŞARTNAME'DE BELİRTİLEN HERHANGİ BİR CİHAZLA İLGİLİ" TÜM MASRAFLAR İSTEKLİYE AİT OLMAK KAYDIYLA DEMONSTRASYON İSTEYEBİLECEKTİR. İHALEYE KATILAN VE TEKLİFİ GEÇERLİ BULUNAN FİRMALAR GEREKLİ GÖRÜLMESİ HALİNDE DEMOYA ÇAĞRILACAKTIR. DEMONSTRASYONA KATILIM YERİ, TARİH VE SAATİ AYRICA İHALE SONRASINDA İSTEKLİLERE YAZILI OLARAK BİLDİRİLECEKTİR. İSTEKLİLERDEN DEMO YAZISININ TEBLİĞİNDEN İTİBAREN EN AZ 2 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE DEMOYA HAZIR OLMALARI İSTENECEKTİR. İSTEKLİLER DEMONSTRASYONA TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM HUSUSLARI GÖSTERECEK ŞEKİLDE TÜM DONANIM, CİHAZ VE MALZEMELERİYLE HAZIR OLARAK GELECEKLERDİR. DEMO DEVAM EDERKEN DEĞERLENDİRİLEN MADDELERİN YAPILAMAMASI DURUMUNDA O MADDELER TEKRAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. DEMO YAPILMASI NETİCESİNDE TEKLİFTE SUNULAN HERHANGİ BİR MADDE VEYA ALT MADDELERİN TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLMADIĞININ TESPİTİ HALİNDE İSTEKLİ İHALE DIŞI BIRAKILACAKTIR. DEMO SONUCUNDA EN AZ BİR KOMİSYON UZMAN ÜYESİNİN VE FİRMA YETKİLİLERİNİN İMZALAYACAĞI DEMONSTRASYON TUTANAĞI DÜZENLENECEK OLUP DEMO TUTANAĞI TARAFLARCA İMZALANACAKTIR. DEMO TUTANAĞININ İSTEKLİLERCE İMZALANMAMASI HALİNDE YİNE BU HUSUS DEMOYA KATILAN KOMİSYON ÜYESİ/ÜYELERİ TARAFINDAN AYRI BİR TUTANAKLA TESPİT EDİLECEKTİR.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Tüm Kısımlar

Belge Adı

UBB,TİTUB/ÜTS,CE BELGELERİ

Açıklama

Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığınca yayınlanıp yürürlükte bulunan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Hükümlerine uygun olmalı ve teklif edilen malzemenin UBB sistemine kayıtlı olanların, kayıt belgelerini sunmalıdır. Kayıt dışı olan malzemeler için CE belgesi ve işareti olmalıdır. Tıbbi Cihaz Kapsamındaki malzemelerin TİTUBB/ÜTS kayıtları olmalıdır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01954372

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