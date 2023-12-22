MONOKLONAL ANTIKOR (AKIM SITOMETRISI) DR.BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MONOKLONAL ANTIKOR (AKIM SITOMETRISI) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1532096

1-İdarenin

a) Adı : DR.BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi : İSMET KAPTAN MAH. SEZER DOĞAN SOK. NO:11 35220 ALSANCAK KONAK/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası : 2324116000 - 2324893136

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : MONOKLONAL ANTIKOR (AKIM SITOMETRISI)

b) Niteliği, türü ve miktarı : MONOKLONAL ANTIKOR (AKIM SITOMETRISI) 1 KALEM 13.000 TEST

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İZMIR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHISI EĞITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESI LABORATUVAR DEPO İSMET KAPTAN MH. SEZER DOĞAN SK. NO:11 KONAK/İZMİR

ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞ VE TESLİMAT SÜRESİ BAŞLAR, 31/12/2024 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR. YÜKLENİCİ, KURUMUN SİPARİŞİNDE İSTENEN MİKTAR VE KALEMDEKİ MALZEMELERİ EKSİKSİZ OLARAK SİPARİŞİ TAKIP EDEN 10 (ON) GÜN İÇİNDE TESLİM ETMEK ZORUNDADIR. KURUMUN STOK TAKİBİ VE YÖNETİMİ AÇISINDAN İSTENEN MİKTAR VE KALEME RİAYET EDİLMESİ GEREKMEKTE OLUP, MAL TESLİMİ ÖNCESİNDE İLGİLİ KURUMUN TIBBİ SARF BİRİMİNE BİLGİ VERİLECEKTİR. KURUM TARAFINDAN TALEP EDİLEN TARİHLERDE YAZILI TALEBE İSTİNADEN MALZEME TESLİMATI YAPILACAKTIR. İDAREMİZ ACİL VE ÖNGÖRÜLEMEYEN DURUMLARDA MALZEME TESLİMAT SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK TALEP EDEBİLİR

d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASIYLA İŞE BAŞLANIR, 31.12.2024 TARİHİNDE SONA ERER.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.01.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İsmet Kaptan Mh. Sezer Doğan Sok. No:11 Konak / İZMİR (İ Blok Toplantı Odası)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 27.04.2022 TARİH VE E.722 SAYILI YAZI İLE YAYINLANAN 2022/2 SAYILI GENELGENİN 2.2. SAYILI MADDESİ GEREĞİ "SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ" SUNULMASI ZORUNLUDUR.

2- T.C.İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI(TİTUBB) VEYA ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS)'YE KAYIT OLUNDUĞUNA DAİR BELGE.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Yerli malı tekif eden istekliler, bu avantajdan yararlanabilmek için, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda / Borsalar tarafından "Yerli Malı Belgesi" ile belgelendirilmesi ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur. Ayrıca, birim fiyat teklif mektubunda yerli malı fiyat avantajından yararlanılmak istendiğine dair ilgili ibare ile birlikte yerli malı belgesinin hangi kısım/kısımları kapsadığının belirtilmesi gerekmektedir.Yerli malı tekif eden istekliler, bu avantajdan yararlanabilmek için, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda / Borsalar tarafından "Yerli Malı Belgesi" ile belgelendirilmesi ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur. Ayrıca, birim fiyat teklif mektubunda yerli malı fiyat avantajından yararlanılmak istendiğine dair ilgili ibare ile birlikte yerli malı belgesinin hangi kısım/kısımları kapsadığının belirtilmesi gerekmektedir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

A) İSTEKLİLER TEKNİK ŞARTNAME MADDELERİNİ AYRI AYRI TÜRKÇE OLARAK ŞARTNAMEDEKİ SIRAYA GÖRE CEVAP VERECEKLERDİR. BU CEVAP "......... MARKA, ......... MODEL, ........... CİHAZI VE ......... KİTLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ" BAŞLIĞI ALTINDA TEKLİF VEREN İSTEKLİNİN ANTETLİ KÂĞIDINA YAZILMIŞ VE YETKİLİSİ TARAFINDAN İMZALANMIŞ OLACAKTIR. BU CEVAPLAR İBRAZ EDİLECEK ORJİNAL DÖKÜMANLARDAKİ VERİLER İLE KARŞILIŞTIRILDIĞINDA HERHANGİ BİR FAKLILIK OLURSA İSTEKLİ İHALE DIŞI BIRAKILACAKTIR.

B) CİHAZ VE KİTLERE AİT ORJİNAL KATALOG, BROŞÜR, FOTOĞRAF VE TÜM TEKNİK DÖKÜMANLAR VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN TÜM HUSUSLARIN ÜRETİCİ FİRMA, ORJİNAL KATALOG VE DÖKÜMANLARI İLE BELGELENDİRİLECEKTİR. ORJİNAL KATALOG ÜZERİNDE TEKNİK ÖZELLİĞİ CEVAP TEŞKİL EDECEK ŞEKİLDE HANGİ ÖZELLİĞE CEVAP OLUŞTURDUĞUNU ANLAŞILMASI İÇİN ALTI RENKLİ KALEMLE ÇİZİLEREK YAN TARAFINA TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ İLGİLİ NUMARA YAZILACAKTIR. AYRICA TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜRKÇE KATALOG TEKLİF İLE BİRLİKTE SUNULACAKTIR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



Basın No: ILN01956168



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