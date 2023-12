İLAN İZMİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/360

KARAR NO: 2023/456

HÜKÜM; Davanın KABULÜ İLE; Adana İli,Seyhan İlçesi, Hürriyet Mahallesi/Köyü, Cilt No:21, Hane No:647, BSN:52'de nüfusa kayıtlı, Kemal ve Remziye oğlu, 09.02.1998 Seyhan doğumlu, 21196050532 TC Kimlik numaralı HÜSEYİN SIVIŞAN'ın e HÜSEYİN olan adının "HÜSEYİN CAN" olarak değiştirilmesine, "SIVIŞAN" olan soyadının "EMİROĞLU" olarak değiştirilerek nüfusa kayıt ve TESCİLİNE karar verilmiş olup tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/12/2023



Basın No: ILN01956281



