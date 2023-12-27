İLAN T.C. İZMİR 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/8 KARAR NO : 2022/918

Davacı Emine NESRULLAHPUR ile davalı Mustafa NESRULLAHPUR arasındaki boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce tespit edilen adreslerinizde tebligat yapılamadığı ve tüm aramalara rağmen adresiniz tespit edilemediğinden 20.12.2022 tarih ve 2022/8 Esas 2022/928 Karar sayılı Gerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Davanın KABULÜNE, evlenerek Muş İli, Merkez İlçesi, Tekyol Mah./Köy, Cilt No:134, Hane No:25, BSN:48'den gelen kızlık soyadı Demir olan ve halen Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Lalebey Mah./Köy, Cilt No:16, Hane No:233, BSN:17'de 31******876T.C. No ile nüfusa kayıtlı, Gafur ve Türkan kızı, 28/03/1978 Muş doğumlu davacı EMİNE NESRULLAHPUR ile aynı hane BSN:6'da 31******792 T.C.No ile Zülfi Adli ve Sune oğlu, 13/10/1969 Diyarbakır doğumlu davalı MUSTAFA NESRULLAHPUR'un TMK.nun 166/1 maddesi gereğince EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİ İLE BOŞANMALARINA,

Alınması gereken harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına YER OLMADIĞINA,

Davacı tarafından yapılan; başvuru ve peşin harç 161,40TL, 6 adet tebligat posta masrafı 181,00TL, 3 adet e-tebligat ücreti 21,00TL, 5 adet KEP ücreti 3,75TL, 2 adet ilanen tebligat masrafı 2.478,00TL olmak üzere toplam 2.845,15TL'den ibaret yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT ye göre 9.200,00TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE, Davacı tarafından yatırılan ve kullanılmayan avansın karar kesinleştiğinde davacıya İADESİNE, Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar, tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde istinaf yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı.20/12/2022

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Mustafa NESRULLAHPUR'a Gerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlan tarihinden itibaren iki hafta sonra mahkeme kararı tebliğ yerine geçerli olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur. 18/10/2023

Basın No: ILN01958677

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