Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/743 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 14:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2024 - 14:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 14:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 14:03

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, 2.KARANTİNA Mahalle/Köy, 755 Ada, 90 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Tapu kaydı; İzmir İli, Konak İlçesi, 2.Karantina Mahallesi, 755 Ada, 90 Parsel, Bodrum Kat, 1 nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmazTaşınmazın adresi; Murat Reis Mahallesi, 247 Sokak, No:8 D:1 Konak / İZMİR'dir. Keşif sırasında yapılan inceleme neticesinde tapu kaydı ve imar durumu belirtilen mesken keşif anında açık olup, ikamet eden bilgisine ulaşılamamış ve meskenin tespiti yapılarak fotoğrafları çekilmiştir. Binanın girişine göre sağ cephede yer alan Mesken, 2 oda, salon, mutfak, antre, banyo-wc den ibaret olup mutfak ışıklığa bakmaktadır ve yerinde alınan ölçüler itibari ile net 83,60 m2 kullanım alanına sahiptir. Daire girişi ahşap kapı, iç kapılar ahşap kapı, zeminler seramik kaplı, eski mutfak dolapları ve tezgahı mevcut, banyoda duş alanı ve klozet mevcut olup mesken oldukça bakımsız durumdadır. Binada doğalgaz tesisatı bulunmaktadır ancak meskende yoktur. Binanın her katında 2 daire olup, asansörsüzdür. Bina yaklaşık 31-40 yaş aralığındadır. Yapının maliyet değeri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık Mühendislik Hizmet bedelleri hesabında kullanılan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri ve yıpranma payları dikkate alınarak hesaplanmıştır. Konu taşınmazın kuş uçuşu; İnönü Caddesine 310m ve İzmirspor Metro İstasyonuna 380m mesafededir.Adresi : Murat Reis Mah. 247. Sok. No:8 D:1 Konak / İZMİRYüzölçümü : 385,55 m2Arsa Payı : 3273550/56629584İmar Durumu :YokKıymeti : 375.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu sicilindeki gibidir.

28/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01960870

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