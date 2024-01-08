İHALE İPTAL İLANI DEVLET HASTANESİ BERGAMA NECLA-MİTHAT ÖZTÜRE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İhale Kayıt Numarası : 2023/1563938 1- İdarenin a) Adresi : ISLAM SARAY MAHALLESI ADNAN MENDERES BULVARI NO:223 35700 BERGAMA/İZMİR b) Telefon ve faks numarası : 2324443516 - 2326312896 c) Elektronik posta adresi : bergamadh.bilgi@saglik.gov.tr 2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 29.12.2023 - 5023 b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : : BAKIRÇAY POSTASI - 12.01.2024 3- İhale İptal Tarihi : 08.01.2024 4- İptal nedeni veya nedenleri

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

2023/1563938 İKN'li 2024 MALİ YILI İÇİN TIBBİ CİHAZ GRUBU PERİYODİK BAKIM VE ONARIM İŞİ için; Teknik servis ve biyomedikal birimi ile yapılan görüşmelerde ve tanzim edilen tutanaklarda garanti süresi dolan yeni cihazların periyodik bakıma eklenmesi, İhalede bulunan cihazların periyodik bakım adetlerinin ve periyotlarının değişmesi, ilgili ihaleye konu olan ve beklemeye tahammülü olmayan (Mr Cihazı, Hasta Başı Monitörleri, Ventilatörler gibi) hasta sağlığı için hayati derecede önem arz eden arızalı tıbbi cihazların ise ihale kısımlardın çıkarılıp arızalarının ivedilikle giderilebilmesi için 2024 MALİ YILI İÇİN TIBBİ CİHAZ GRUBU PERİYODİK BAKIM VE ONARIM İŞİ iptal edilmiş olup gerek görüldüğü taktirde ilerleyen süreçlerde yeniden 4734 Sayılı KİK kapsamında alıma çıkılacaktır.

Basın No: ILN01964467

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