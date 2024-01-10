ALIŞVERİŞ KARTI SATIN ALINACAKTIR İZELMAN GENEL HİZ.OTOPARK ÖZEL EĞİT.İTFA SAĞ.HİZM.TİC.A.Ş

Alışveriş Kartı İle Gıda ve Temel İhtiyaç Malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/22599

1-İdarenin a) Adı : İZELMAN GENEL HİZ.OTOPARK ÖZEL EĞİT.İTFA SAĞ.HİZM.TİC.A.Ş b) Adresi : İŞÇİLER CADDESİ NO: 130 35230 KAHRAMANLAR KONAK/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 2324646445 - 2324214827 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Alışveriş Kartı İle Gıda ve Temel İhtiyaç Malzemeleri b) Niteliği, türü ve miktarı : Alışveriş Kartı İle Gıda Ve Temel İhtiyaç Malzemeleri

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ihale tarihi itibariyle İzmir'in 30 (otuz) adet ilçesinin en az 20 (yirmi) adet ilçesinde kendisine ait veya anlaşmalı üye işyeri olan market şubesi ile hizmet vermelidir. Bu durum yüklenimin ifası ve sözleşmenin süresi boyunca devam etmelidir. ç) Süresi/teslim tarihi : İstekli ihale tarihi itibariyle İzmir'in 30 (otuz) adet ilçesinin en az 20 (yirmi) adet ilçesinde kendisine ait veya anlaşmalı üye işyeri olan market şubesi ile hizmet verecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imza tarihi itibariyle hemen işe başlanır



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.02.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İŞÇİLER CADDESİ NO:130 KAHRAMANLAR /İZMİR



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Belge Adı Açıklama ANLAŞMALI MARKET LİSTESİ İstekliler kendilerine ait veya anlaşmalı üye işyeri olan, İzmir ili sınırları içerisinde hizmet veren marketlerinin adres listesini teklifleri ile sunacaklardır.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



Basın No: ILN01964953



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