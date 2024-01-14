SOĞUTMA GAZI SATIN ALINACAKTIR

İKN : 2024/32934

1-İdarenin a) Adı : ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Zafer Mah. 840 Sok. Fuar Alanı No:2 35410 GAZİEMİR/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 2322935603 - 2322935616 - 2322820317 - 2322820420 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : 1 KALEM R134A SOĞUTMA GAZI b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 KALEM R134A SOĞUTMA GAZI ALIMI (12600 KG.)

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : -Yüklenici sözleşme konusu dolumu yapılacak olan boş R134A soğutma gazı tüpleri yüklenici tarafından, idarenin ?İnönü Mahallesi, Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı, No: 500 35380 Buca-İZMİR? adresinden alınıp, dolumu yapıldıktan sonra gene aynı adreste bulunan Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ambarına teslim edecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : -Yüklenici, sözleşme konusu R134A Soğutma gazı dolumu işlerini, sözleşme tarihinden itibaren başlayıp, 180 takvim günü içerisinde Teknik Şartname 8.Madde'de belirtilen teslimat programına göre idaremizin ihtiyacı doğrultusunda gerçekleştirecektir. -R134A Soğutma gaz dolum işlemleri için, idare için gerekli miktar ve tüplerin yükleniciye teslim tarihi, idare tarafından belirlenerek yükleniciye bilgi verilecektir. -Kısmi teslimat yapılabilir. d) İşe başlama tarihi : Bu sözleşmenin yürürlük tarihidir

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.02.2024 - 13:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Eshot Genel Müdürlüğü Fuar İzmir 4. Kat A Kısım İhale Salonu/ Zafer Mah. 840 Sok. Fuar Alanı No:2 35410 Gaziemir / İZMİR

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

-İstekliler teklif ettikleri R134A soğutma gazının; Marka bilgilerini, Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Bilgiler – Katalog ve/veya Fotoğraf kısmına, beyan edeceklerdir.

-İstekliler teklif ettikleri R134A soğutma gazının; Teknik Şartname Madde 5.3' de belirtilen Saflık(içerik) değerini veya içeriğinde bu değeri gösteren bir belgeyi (MSDS veya Deney Raporu vs.. gibi), Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Bilgiler – Katalog ve/veya Fotoğraf kısmına, beyan edeceklerdir.

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ1 KALEM R134A SOĞUTMA GAZI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01967406

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