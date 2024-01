T.C. BERGAMA AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2023/481

Karar No : 2023/542

İLAN

Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nin 21/11/2023 tarih, 2023/481 Esas, 2023/542 Karar sayılı ile sanık Hasan ACERhakkında "Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan yapılan yargılama sonunda;

Sanık Hasan ACER hakkında"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık"suçundan neticeten 3 yıl 4 ay hapis ve 5.000,00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına dair verilen kararın sanık Hasan ACER (Yunus oğlu, Naciye'den olma, 01/07/1996 doğumlu. T.C. Kimlik No: 121*****134)'in Türkiye'de bulunan mevcut adreslerine tebligat imkanı bulunamamıştır.

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 GÜN sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren YEDİ GÜN İÇİNDE Mahkememize verilmek veya Mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması yoluyla veya bu hususta bir dilekçe vererek İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususları,

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 10/01/2024

Basın No: ILN01966816

#ilangovtr