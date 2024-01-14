T.C. BERGAMA AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2023/295

Karar No : 2023/411

İLAN

Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nin 19/09/2023 tarih, 2023/295 Esas ve 2023/411 sayılı kararı ile sanık Fatih BEYAZBENLİ hakkında "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan yapılan yargılama sonunda;

Sanık Fatih BEYAZBENLİ hakkında"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık"suçundan neticeten 3 yıl 4 ay hapis ve 19.500,00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına dair verilen kararın sanık Fatih BEYAZBENLİ (Kemal oğlu, Şerife'den olma, 20/10/1980 doğumlu. T.C. Kimlik No: 386*****598)'nin Türkiye'de bulunan mevcut adreslerine tebligat imkanı bulunamamıştır.

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 GÜN sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren YEDİ GÜN İÇİNDE Mahkememize verilmek veya Mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması yoluyla veya bu hususta bir dilekçe vererek İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususları,

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 10/01/2024

Basın No: ILN01966837

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