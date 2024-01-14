T.C. MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN GAYRIMENKUL KİRALAMA İLANI

SIRA NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL ALANI (M²'Sİ) NİTELİĞİ KİRA SÜRESİ MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ ��HALE BAŞLANGIÇ SAATİ 1 MENEMEN ÇAVUŞ 124 1 1.668 TARLA 10 AY 2.710,00 81,00 31.01.2024 11:00 2 MENEMEN ÇAVUŞ 116 1 8.794 TARLA 10 AY 14.290,00 428,00 31.01.2024 11:00 3 MENEMEN MUSABEY 91 5 8.374 TARLA 10 AY 13.610,00 408,00 31.01.2024 11:00 4 MENEMEN ULUCAK 3092 14 1.637 TARLA 10 AY 2.660,00 79,00 31.01.2024 11:00 5 MENEMEN TÜRKELLİ 181 4 4.893 TARLA 10 AY 6.110,00 183,00 31.01.2024 11:00 6 MENEMEN TÜRKELLİ 1664 5.050 TARLA 10 AY 4.380,00 131,00 31.01.2024 11:00 7 MENEMEN TÜRKELLİ 168 1 858 TARLA 10 AY 750,00 22,00 31.01.2024 11:00 8 MENEMEN TÜRKELLİ 176 15 717 TARLA 10 AY 620,00 18,00 31.01.2024 11:00 9 MENEMEN TÜRKELLİ 183 7 901 TARLA 10 AY 780,00 23,00 31.01.2024 11:00 10 MENEMEN TÜRKELLİ 190 1 760 TARLA 10 AY 660,00 19,00 31.01.2024 11:00 11 MENEMEN KESİKKÖY 1109 6 490 TARLA 10 AY 800,00 24,00 31.01.2024 11:00 12 MENEMEN KESİKKÖY 1146 10 472 TARLA 10 AY 765,00 22,00 31.01.2024 11:00 13 MENEMEN KESİKKÖY 1171 4 3.528 TARLA 10 AY 5.735,00 172,00 31.01.2024 11:00 14 MENEMEN KESİKKÖY 1191 3 2.091 TARLA 10 AY 3.400,00 102,00 31.01.2024 11:00 15 MENEMEN KESİKKÖY 1194 3 3.303 TARLA 10 AY 5.370,00 161,00 31.01.2024 11:00 16 MENEMEN KESİKKÖY 1196 5 539 TARLA 10 AY 875,00 26,00 31.01.2024 11:00 17 MENEMEN KESİKKÖY 1215 1 28.972 TARLA 10 AY 47.080,00 1.412,00 31.01.2024 11:00 18 MENEMEN KASIMPAŞA 125 34 1.862 TARLA 10 AY 5.160,00 154,00 31.01.2024 11:00 19 MENEMEN TUZÇULLU 110 4 6.889 TARLA 10 AY 8.210,00 246,00 31.01.2024 11:00 20 MENEMEN TUZÇULLU 123 1 692 TARLA 10 AY 825,00 24,00 31.01.2024 11:00 21 MENEMEN TUZÇULLU 138 13 1.687 TARLA 10 AY 2.010,00 60,00 31.01.2024 11:00 22 MENEMEN TUZÇULLU 146 1 4.317 TARLA 10 AY 5.145,00 154,00 31.01.2024 11:00 23 MENEMEN TUZÇULLU 151 6 2.401 TARLA 10 AY 2.860,00 85,00 31.01.2024 11:00 24 MENEMEN TUZÇULLU 159 1 684 TARLA 10 AY 815,00 24,00 31.01.2024 11:00 25 MENEMEN TUZÇULLU 159 12 1.112 TARLA 10 AY 1.325,00 39,00 31.01.2024 11:00 26 MENEMEN TUZÇULLU 193 6 384 TARLA 10 AY 460,00 13,00 31.01.2024 11:00 27 MENEMEN TUZÇULLU 202 5 744 TARLA 10 AY 885,00 26,00 31.01.2024 11:00 28 MENEMEN TUZÇULLU 204 5 1.142 TARLA 10 AY 1.360,00 40,00 31.01.2024 11:00 29 MENEMEN TUZÇULLU 219 1 1.638 TARLA 10 AY 1.950,00 58,00 31.01.2024 11:00 30 MENEMEN TUZÇULLU 224 13 2.101 TARLA 10 AY 2.500,00 75,00 31.01.2024 11:00 31 MENEMEN MALTEPE 236 5 11.927 TARLA 10 AY 15.500,00 465,00 31.01.2024 11:00 32 MENEMEN MALTEPE (KESİK) 0 675 28.000 TARLA 10 AY 36.400,00 1.092,00 31.01.2024 11:00 33 MENEMEN MALTEPE 160 2 10.698 TARLA 10 AY 13.910,00 417,00 31.01.2024 11:00 34 MENEMEN SEYREK 215 16 3.332 TARLA 10 AY 5.415,00 162,00 31.01.2024 11:00 35 MENEMEN SEYREK 324 7 7.429 TARLA 10 AY 12.075,00 362,00 31.01.2024 11:00 36 MENEMEN SEYREK 192 2 2.590 TARLA 10 AY 4.210,00 126,00 31.01.2024 11:00 37 MENEMEN SEYREK 200 2 1.619 TARLA 10 AY 2.630,00 78,00 31.01.2024 11:00 38 MENEMEN SEYREK 208 10 3.698 TARLA 10 AY 6.010,00 180,00 31.01.2024 11:00 39 MENEMEN SEYREK 235 1 354 TARLA 10 AY 575,00 17,00 31.01.2024 11:00 40 MENEMEN SEYREK 256 4 800 TARLA 10 AY 1.300,00 39,00 31.01.2024 11:00 41 MENEMEN SEYREK 317 1 738 TARLA 10 AY 1.200,00 36,00 31.01.2024 11:00 42 MENEMEN SEYREK 331 5 1.200 TARLA 10 AY 1.950,00 58,00 31.01.2024 11:00 43 MENEMEN SÜZBEYLİ 119 1 45.227 TARLA 10 AY 53.895,00 1.616,00 31.01.2024 11:00 44 MENEMEN SÜZBEYLİ 138 2 3.964 TARLA 10 AY 4.725,00 141,00 31.01.2024 11:00



Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait 44 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (C) maddesi açık teklif usulü ile açık teklif ihale hükümleri uygulanarak kiralanacaktır.

1. İhaleler, Menemen Belediyesi İsmet İnönü Kültür Merkezinde (Şehir. Parkı Yanı) Belediye Encümeni tarafından yukarıda belirtilen tarihte saat 11:00'da başlayıp art arda yapılacaktır.

2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi çalışma saatleri içerisinde İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış Kiralama biriminden ücretsiz olarak temin edinilebilir.

3.İhaleyi yapıp –yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye encümeni tamamen serbesttir.

4.Muhammen bedeller , geçici teminat bedelleri ve ihale tarihi yukarıda belirtilmiştir.

5. İhaleye katılacak isteklilerin ihale başlangıç tarihinden bir mesai günü önce (30.01.2024) mesai saati bitimini kadar (17:30) evraklarını Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen /İzmir adresinde bulunan belediyemizin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış Kiralama Birimine teslim edilmesi şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen evraklar ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6. İhaleler sonucunda ihalede en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanan alıcılar 2886 Sayılı Kanunun 32. Maddesi ve Belediyemiz tarafından ilan edilen şartnameye uygun olarak tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde, Belediyenin hesap numaralarına ve/veya Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırması ve imzalanan sözleşmenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

7. İhale bedelini 15 (onbeş) gün içerisinde ödemeyen alıcıya herhangi bir tebligat veya bildirime gerek duyulmadan ihale kararı kaldırılır ve geçici teminat iade edilmez, gelir kaydedilir.

8. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

8.1 Tebligat için adres beyanı,

8.2 Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunun aslı

8.3 İhaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil ve davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname.

8.4 Gerçek kişi olması halinde:

8.4.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

8.5 Tüzel kişi olması halinde:

8.5.1 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

8.6 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi,

8.7. Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi,

8.8. İl/ilçe Tarım Müdürlüklerinden alınacak Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi

8.9 İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü İcra Tahakkuk Biriminden alınacak olan Menemen Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

a)Adres: Camiikebir Mahallesi Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen/ İZMİR

b)Tel: 444 80 08 Dahili: 3147

İlan olunur.

Basın No: ILN01964102

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