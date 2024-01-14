T.C. MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN GAYRIMENKUL KİRALAMA İLANI

|SIRA NO
|İLÇE
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|ALANI (M²'Sİ)
|NİTELİĞİ
|KİRA SÜRESİ
|MUHAMMEN BEDEL (TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)
|İHALE TARİHİ
|��HALE BAŞLANGIÇ SAATİ
|1
|MENEMEN
|ÇAVUŞ
|124
|1
|1.668
|TARLA
|10 AY
|2.710,00
|81,00
|31.01.2024
|11:00
|2
|MENEMEN
|ÇAVUŞ
|116
|1
|8.794
|TARLA
|10 AY
|14.290,00
|428,00
|31.01.2024
|11:00
|3
|MENEMEN
|MUSABEY
|91
|5
|8.374
|TARLA
|10 AY
|13.610,00
|408,00
|31.01.2024
|11:00
|4
|MENEMEN
|ULUCAK
|3092
|14
|1.637
|TARLA
|10 AY
|2.660,00
|79,00
|31.01.2024
|11:00
|5
|MENEMEN
|TÜRKELLİ
|181
|4
|4.893
|TARLA
|10 AY
|6.110,00
|183,00
|31.01.2024
|11:00
|6
|MENEMEN
|TÜRKELLİ
|1664
|5.050
|TARLA
|10 AY
|4.380,00
|131,00
|31.01.2024
|11:00
|7
|MENEMEN
|TÜRKELLİ
|168
|1
|858
|TARLA
|10 AY
|750,00
|22,00
|31.01.2024
|11:00
|8
|MENEMEN
|TÜRKELLİ
|176
|15
|717
|TARLA
|10 AY
|620,00
|18,00
|31.01.2024
|11:00
|9
|MENEMEN
|TÜRKELLİ
|183
|7
|901
|TARLA
|10 AY
|780,00
|23,00
|31.01.2024
|11:00
|10
|MENEMEN
|TÜRKELLİ
|190
|1
|760
|TARLA
|10 AY
|660,00
|19,00
|31.01.2024
|11:00
|11
|MENEMEN
|KESİKKÖY
|1109
|6
|490
|TARLA
|10 AY
|800,00
|24,00
|31.01.2024
|11:00
|12
|MENEMEN
|KESİKKÖY
|1146
|10
|472
|TARLA
|10 AY
|765,00
|22,00
|31.01.2024
|11:00
|13
|MENEMEN
|KESİKKÖY
|1171
|4
|3.528
|TARLA
|10 AY
|5.735,00
|172,00
|31.01.2024
|11:00
|14
|MENEMEN
|KESİKKÖY
|1191
|3
|2.091
|TARLA
|10 AY
|3.400,00
|102,00
|31.01.2024
|11:00
|15
|MENEMEN
|KESİKKÖY
|1194
|3
|3.303
|TARLA
|10 AY
|5.370,00
|161,00
|31.01.2024
|11:00
|16
|MENEMEN
|KESİKKÖY
|1196
|5
|539
|TARLA
|10 AY
|875,00
|26,00
|31.01.2024
|11:00
|17
|MENEMEN
|KESİKKÖY
|1215
|1
|28.972
|TARLA
|10 AY
|47.080,00
|1.412,00
|31.01.2024
|11:00
|18
|MENEMEN
|KASIMPAŞA
|125
|34
|1.862
|TARLA
|10 AY
|5.160,00
|154,00
|31.01.2024
|11:00
|19
|MENEMEN
|TUZÇULLU
|110
|4
|6.889
|TARLA
|10 AY
|8.210,00
|246,00
|31.01.2024
|11:00
|20
|MENEMEN
|TUZÇULLU
|123
|1
|692
|TARLA
|10 AY
|825,00
|24,00
|31.01.2024
|11:00
|21
|MENEMEN
|TUZÇULLU
|138
|13
|1.687
|TARLA
|10 AY
|2.010,00
|60,00
|31.01.2024
|11:00
|22
|MENEMEN
|TUZÇULLU
|146
|1
|4.317
|TARLA
|10 AY
|5.145,00
|154,00
|31.01.2024
|11:00
|23
|MENEMEN
|TUZÇULLU
|151
|6
|2.401
|TARLA
|10 AY
|2.860,00
|85,00
|31.01.2024
|11:00
|24
|MENEMEN
|TUZÇULLU
|159
|1
|684
|TARLA
|10 AY
|815,00
|24,00
|31.01.2024
|11:00
|25
|MENEMEN
|TUZÇULLU
|159
|12
|1.112
|TARLA
|10 AY
|1.325,00
|39,00
|31.01.2024
|11:00
|26
|MENEMEN
|TUZÇULLU
|193
|6
|384
|TARLA
|10 AY
|460,00
|13,00
|31.01.2024
|11:00
|27
|MENEMEN
|TUZÇULLU
|202
|5
|744
|TARLA
|10 AY
|885,00
|26,00
|31.01.2024
|11:00
|28
|MENEMEN
|TUZÇULLU
|204
|5
|1.142
|TARLA
|10 AY
|1.360,00
|40,00
|31.01.2024
|11:00
|29
|MENEMEN
|TUZÇULLU
|219
|1
|1.638
|TARLA
|10 AY
|1.950,00
|58,00
|31.01.2024
|11:00
|30
|MENEMEN
|TUZÇULLU
|224
|13
|2.101
|TARLA
|10 AY
|2.500,00
|75,00
|31.01.2024
|11:00
|31
|MENEMEN
|MALTEPE
|236
|5
|11.927
|TARLA
|10 AY
|15.500,00
|465,00
|31.01.2024
|11:00
|32
|MENEMEN
|MALTEPE (KESİK)
|0
|675
|28.000
|TARLA
|10 AY
|36.400,00
|1.092,00
|31.01.2024
|11:00
|33
|MENEMEN
|MALTEPE
|160
|2
|10.698
|TARLA
|10 AY
|13.910,00
|417,00
|31.01.2024
|11:00
|34
|MENEMEN
|SEYREK
|215
|16
|3.332
|TARLA
|10 AY
|5.415,00
|162,00
|31.01.2024
|11:00
|35
|MENEMEN
|SEYREK
|324
|7
|7.429
|TARLA
|10 AY
|12.075,00
|362,00
|31.01.2024
|11:00
|36
|MENEMEN
|SEYREK
|192
|2
|2.590
|TARLA
|10 AY
|4.210,00
|126,00
|31.01.2024
|11:00
|37
|MENEMEN
|SEYREK
|200
|2
|1.619
|TARLA
|10 AY
|2.630,00
|78,00
|31.01.2024
|11:00
|38
|MENEMEN
|SEYREK
|208
|10
|3.698
|TARLA
|10 AY
|6.010,00
|180,00
|31.01.2024
|11:00
|39
|MENEMEN
|SEYREK
|235
|1
|354
|TARLA
|10 AY
|575,00
|17,00
|31.01.2024
|11:00
|40
|MENEMEN
|SEYREK
|256
|4
|800
|TARLA
|10 AY
|1.300,00
|39,00
|31.01.2024
|11:00
|41
|MENEMEN
|SEYREK
|317
|1
|738
|TARLA
|10 AY
|1.200,00
|36,00
|31.01.2024
|11:00
|42
|MENEMEN
|SEYREK
|331
|5
|1.200
|TARLA
|10 AY
|1.950,00
|58,00
|31.01.2024
|11:00
|43
|MENEMEN
|SÜZBEYLİ
|119
|1
|45.227
|TARLA
|10 AY
|53.895,00
|1.616,00
|31.01.2024
|11:00
|44
|MENEMEN
|SÜZBEYLİ
|138
|2
|3.964
|TARLA
|10 AY
|4.725,00
|141,00
|31.01.2024
|11:00
Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait 44 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (C) maddesi açık teklif usulü ile açık teklif ihale hükümleri uygulanarak kiralanacaktır.
1. İhaleler, Menemen Belediyesi İsmet İnönü Kültür Merkezinde (Şehir. Parkı Yanı) Belediye Encümeni tarafından yukarıda belirtilen tarihte saat 11:00'da başlayıp art arda yapılacaktır.
2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi çalışma saatleri içerisinde İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış Kiralama biriminden ücretsiz olarak temin edinilebilir.
3.İhaleyi yapıp –yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye encümeni tamamen serbesttir.
4.Muhammen bedeller , geçici teminat bedelleri ve ihale tarihi yukarıda belirtilmiştir.
5. İhaleye katılacak isteklilerin ihale başlangıç tarihinden bir mesai günü önce (30.01.2024) mesai saati bitimini kadar (17:30) evraklarını Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen /İzmir adresinde bulunan belediyemizin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış Kiralama Birimine teslim edilmesi şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen evraklar ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6. İhaleler sonucunda ihalede en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanan alıcılar 2886 Sayılı Kanunun 32. Maddesi ve Belediyemiz tarafından ilan edilen şartnameye uygun olarak tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde, Belediyenin hesap numaralarına ve/veya Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırması ve imzalanan sözleşmenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.
7. İhale bedelini 15 (onbeş) gün içerisinde ödemeyen alıcıya herhangi bir tebligat veya bildirime gerek duyulmadan ihale kararı kaldırılır ve geçici teminat iade edilmez, gelir kaydedilir.
8. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
8.1 Tebligat için adres beyanı,
8.2 Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunun aslı
8.3 İhaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil ve davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname.
8.4 Gerçek kişi olması halinde:
8.4.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
8.5 Tüzel kişi olması halinde:
8.5.1 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
8.6 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi,
8.7. Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi,
8.8. İl/ilçe Tarım Müdürlüklerinden alınacak Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi
8.9 İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü İcra Tahakkuk Biriminden alınacak olan Menemen Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge
a)Adres: Camiikebir Mahallesi Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen/ İZMİR
b)Tel: 444 80 08 Dahili: 3147
İlan olunur.
Basın No: ILN01964102
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