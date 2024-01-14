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Resmi İlan T.C. MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN GAYRIMENKUL KİRALAMA İLANI

T.C. MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN GAYRIMENKUL KİRALAMA İLANI

SIRA NOİLÇEMAHALLEADAPARSELALANI (M²'Sİ)NİTELİĞİKİRA SÜRESİMUHAMMEN BEDEL (TL)GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)İHALE TARİHİ��HALE BAŞLANGIÇ SAATİ
1MENEMENÇAVUŞ12411.668TARLA10 AY2.710,0081,0031.01.202411:00
2MENEMENÇAVUŞ11618.794TARLA10 AY14.290,00428,0031.01.202411:00
3MENEMENMUSABEY9158.374TARLA10 AY13.610,00408,0031.01.202411:00
4MENEMENULUCAK3092141.637TARLA10 AY2.660,0079,0031.01.202411:00
5MENEMENTÜRKELLİ18144.893TARLA10 AY6.110,00183,0031.01.202411:00
6MENEMENTÜRKELLİ16645.050TARLA10 AY4.380,00131,0031.01.202411:00
7MENEMENTÜRKELLİ1681858TARLA10 AY750,0022,0031.01.202411:00
8MENEMENTÜRKELLİ17615717TARLA10 AY620,0018,0031.01.202411:00
9MENEMENTÜRKELLİ1837901TARLA10 AY780,0023,0031.01.202411:00
10MENEMENTÜRKELLİ1901760TARLA10 AY660,0019,0031.01.202411:00
11MENEMENKESİKKÖY11096490TARLA10 AY800,0024,0031.01.202411:00
12MENEMENKESİKKÖY114610472TARLA10 AY765,0022,0031.01.202411:00
13MENEMENKESİKKÖY117143.528TARLA10 AY5.735,00172,0031.01.202411:00
14MENEMENKESİKKÖY119132.091TARLA10 AY3.400,00102,0031.01.202411:00
15MENEMENKESİKKÖY119433.303TARLA10 AY5.370,00161,0031.01.202411:00
16MENEMENKESİKKÖY11965539TARLA10 AY875,0026,0031.01.202411:00
17MENEMENKESİKKÖY1215128.972TARLA10 AY47.080,001.412,0031.01.202411:00
18MENEMENKASIMPAŞA125341.862TARLA10 AY5.160,00154,0031.01.202411:00
19MENEMENTUZÇULLU11046.889TARLA10 AY8.210,00246,0031.01.202411:00
20MENEMENTUZÇULLU1231692TARLA10 AY825,0024,0031.01.202411:00
21MENEMENTUZÇULLU138131.687TARLA10 AY2.010,0060,0031.01.202411:00
22MENEMENTUZÇULLU14614.317TARLA10 AY5.145,00154,0031.01.202411:00
23MENEMENTUZÇULLU15162.401TARLA10 AY2.860,0085,0031.01.202411:00
24MENEMENTUZÇULLU1591684TARLA10 AY815,0024,0031.01.202411:00
25MENEMENTUZÇULLU159121.112TARLA10 AY1.325,0039,0031.01.202411:00
26MENEMENTUZÇULLU1936384TARLA10 AY460,0013,0031.01.202411:00
27MENEMENTUZÇULLU2025744TARLA10 AY885,0026,0031.01.202411:00
28MENEMENTUZÇULLU20451.142TARLA10 AY1.360,0040,0031.01.202411:00
29MENEMENTUZÇULLU21911.638TARLA10 AY1.950,0058,0031.01.202411:00
30MENEMENTUZÇULLU224132.101TARLA10 AY2.500,0075,0031.01.202411:00
31MENEMENMALTEPE236511.927TARLA10 AY15.500,00465,0031.01.202411:00
32MENEMENMALTEPE (KESİK)067528.000TARLA10 AY36.400,001.092,0031.01.202411:00
33MENEMENMALTEPE160210.698TARLA10 AY13.910,00417,0031.01.202411:00
34MENEMENSEYREK215163.332TARLA10 AY5.415,00162,0031.01.202411:00
35MENEMENSEYREK32477.429TARLA10 AY12.075,00362,0031.01.202411:00
36MENEMENSEYREK19222.590TARLA10 AY4.210,00126,0031.01.202411:00
37MENEMENSEYREK20021.619TARLA10 AY2.630,0078,0031.01.202411:00
38MENEMENSEYREK208103.698TARLA10 AY6.010,00180,0031.01.202411:00
39MENEMENSEYREK2351354TARLA10 AY575,0017,0031.01.202411:00
40MENEMENSEYREK2564800TARLA10 AY1.300,0039,0031.01.202411:00
41MENEMENSEYREK3171738TARLA10 AY1.200,0036,0031.01.202411:00
42MENEMENSEYREK33151.200TARLA10 AY1.950,0058,0031.01.202411:00
43MENEMENSÜZBEYLİ119145.227TARLA10 AY53.895,001.616,0031.01.202411:00
44MENEMENSÜZBEYLİ13823.964TARLA10 AY4.725,00141,0031.01.202411:00


Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait 44 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (C) maddesi açık teklif usulü ile açık teklif ihale hükümleri uygulanarak kiralanacaktır.
1. İhaleler, Menemen Belediyesi İsmet İnönü Kültür Merkezinde (Şehir. Parkı Yanı) Belediye Encümeni tarafından yukarıda belirtilen tarihte saat 11:00'da başlayıp art arda yapılacaktır.
2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi çalışma saatleri içerisinde İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış Kiralama biriminden ücretsiz olarak temin edinilebilir.
3.İhaleyi yapıp –yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye encümeni tamamen serbesttir.
4.Muhammen bedeller , geçici teminat bedelleri ve ihale tarihi yukarıda belirtilmiştir.
5. İhaleye katılacak isteklilerin ihale başlangıç tarihinden bir mesai günü önce (30.01.2024) mesai saati bitimini kadar (17:30) evraklarını Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen /İzmir adresinde bulunan belediyemizin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış Kiralama Birimine teslim edilmesi şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen evraklar ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6. İhaleler sonucunda ihalede en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanan alıcılar 2886 Sayılı Kanunun 32. Maddesi ve Belediyemiz tarafından ilan edilen şartnameye uygun olarak tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde, Belediyenin hesap numaralarına ve/veya Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırması ve imzalanan sözleşmenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.
7. İhale bedelini 15 (onbeş) gün içerisinde ödemeyen alıcıya herhangi bir tebligat veya bildirime gerek duyulmadan ihale kararı kaldırılır ve geçici teminat iade edilmez, gelir kaydedilir.
8. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
8.1 Tebligat için adres beyanı,
8.2 Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunun aslı
8.3 İhaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil ve davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname.
8.4 Gerçek kişi olması halinde:
8.4.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
8.5 Tüzel kişi olması halinde:
8.5.1 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
8.6 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi,
8.7. Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi,
8.8. İl/ilçe Tarım Müdürlüklerinden alınacak Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi
8.9 İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü İcra Tahakkuk Biriminden alınacak olan Menemen Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge
a)Adres: Camiikebir Mahallesi Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen/ İZMİR
b)Tel: 444 80 08 Dahili: 3147
İlan olunur.

Basın No: ILN01964102

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