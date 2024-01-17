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Resmi İlan Örnek No:55* T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ 2023/1628 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55* T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ 2023/1628 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1628 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, Türkmen Mahallesi Kanarya mevkii 825 Ada, 87 Parsel, 3.kat 4 Nolu BB mesken. Ödemiş 1.AHM'nin 05.10.2018 tarihli 2015/1073 E -2018/669 K sayılı Tasarrufun iptali nedeniyle üçüncü şahsın adına tam paylı tescilli taşınmaz satılacaktır. Ana taşınmaz 231,00 m² yüzölçümlü "Arsa" vasıflı taşınmazdır. Tapuda:Cilt no:3,Sayfa No:211, Tesis Tarihi:25.04.2014 Yevmiye no:5867'dir. Yapı kullanma izin belgesine göre meskenin Bağımsız bölüm brüt alanı 115 m² dir. Bina üzerinde kat irtifakı kurulu olup arsa payı 1/4 dür. Bağımsız bölüm Tapu kayıtlarında mesken niteliğinde olup fiili durumda da mesken olarak kullanılmaktadır. Binada Asansör bulunmaktadır. Binada doğalgaz mevcut olup ilgili bağımsız bölümde de doğalgaz bulunmaktadır. Bölgedeki yapılaşmalar genelde (4-5 katlı) çok katlıdır. Genelde orta gelir düzeyine sahip ailelerin yoğunlukta olduğu bölgededir. Taşınmaz İlçenin merkezinin kuzey batısındadır.
Adresi : İzmir İli Ödemiş İlçesi Türkmen Mah.825 Ada 87 Parsel 3.Kat 4 No'Lu BB
Yüzölçümü : Ana taşınmaz 231,00 m², mesken 115,00 m²
Arsa Payı : 1/4
İmar Durumu : İmar parseli konumundadır. 07.06.2023 tarih ve E-24314934-804.01-65651 sayılı Öde miş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı ve ekleri incelenmiştir .Taşınmazın imar duru- mu;1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde, İnşaat nizamı: Bitişik Nizam, Kat Adedi:4 (dört), Ön bah- çesi 5m, Arka bahçesi 6m dir. İlgili taşınmaza 25.12.1990 tarihli kullanım amacı mesken olarak yapı kullanma izin belgesi verildiği görülmüştür.
Kıymeti : 1.300.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: 1)''Tamamının intifa hakkı Mehmet oğlu HÜSEYİN SOYLU 'ya aittir.', intifa hakkı ile yükümlü olarak satılacaktır.2) Ödemiş 1.SHM nin 2015/1073 E sayılı Dosyasının (dosyamız tasarrufun iptali ilamı) İ.Tedbiri bulunmaktadır, İhtiyati tedbiri kaldırmak ihale alıcısına aittir. 3)Y.PLANI:12.12.1988
Artırma Bilgileri
1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 10:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:10
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2024 - 10:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2024 - 10:10
15/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01969144

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