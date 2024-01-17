Örnek No:55* T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ 2023/1628 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2024 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2024 - 10:10

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, Türkmen Mahallesi Kanarya mevkii 825 Ada, 87 Parsel, 3.kat 4 Nolu BB mesken. Ödemiş 1.AHM'nin 05.10.2018 tarihli 2015/1073 E -2018/669 K sayılı Tasarrufun iptali nedeniyle üçüncü şahsın adına tam paylı tescilli taşınmaz satılacaktır. Ana taşınmaz 231,00 m² yüzölçümlü "Arsa" vasıflı taşınmazdır. Tapuda:Cilt no:3,Sayfa No:211, Tesis Tarihi:25.04.2014 Yevmiye no:5867'dir. Yapı kullanma izin belgesine göre meskenin Bağımsız bölüm brüt alanı 115 m² dir. Bina üzerinde kat irtifakı kurulu olup arsa payı 1/4 dür. Bağımsız bölüm Tapu kayıtlarında mesken niteliğinde olup fiili durumda da mesken olarak kullanılmaktadır. Binada Asansör bulunmaktadır. Binada doğalgaz mevcut olup ilgili bağımsız bölümde de doğalgaz bulunmaktadır. Bölgedeki yapılaşmalar genelde (4-5 katlı) çok katlıdır. Genelde orta gelir düzeyine sahip ailelerin yoğunlukta olduğu bölgededir. Taşınmaz İlçenin merkezinin kuzey batısındadır.Adresi : İzmir İli Ödemiş İlçesi Türkmen Mah.825 Ada 87 Parsel 3.Kat 4 No'Lu BBYüzölçümü : Ana taşınmaz 231,00 m², mesken 115,00 m²Arsa Payı : 1/4İmar Durumu : İmar parseli konumundadır. 07.06.2023 tarih ve E-24314934-804.01-65651 sayılı Öde miş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı ve ekleri incelenmiştir .Taşınmazın imar duru- mu;1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde, İnşaat nizamı: Bitişik Nizam, Kat Adedi:4 (dört), Ön bah- çesi 5m, Arka bahçesi 6m dir. İlgili taşınmaza 25.12.1990 tarihli kullanım amacı mesken olarak yapı kullanma izin belgesi verildiği görülmüştür.Kıymeti : 1.300.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: 1''Tamamının intifa hakkı Mehmet oğlu HÜSEYİN SOYLU 'ya aittir.', intifa hakkı ile yükümlü olarak satılacaktır.2) Ödemiş 1.SHM nin 2015/1073 E sayılı Dosyasının (dosyamız tasarrufun iptali ilamı) İ.Tedbiri bulunmaktadır, İhtiyati tedbiri kaldırmak ihale alıcısına aittir. 3)Y.PLANI:12.12.198815/01/2024Basın No: ILN01969144#ilangovtr