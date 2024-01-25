T.C. ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT AŞAĞIDA BİLGİLERİ BELİRTİLEN TAŞINMAZLARIN SATILMASINA İLİŞKİN İHALE İLANIDIR

- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mahallesi, ada ve parsel ve cins bilgileri ile yüzölçümleri bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c ve 45 inci maddeleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
- İhale tarih ve saatleri her taşınmazın karşısında belirtilmiş olup, ihaleleri Cumhuriyet Mah. Atatürk Cd. No:14 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası ikinci katında, Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
- Söz konusu taşınmazlara ait muhammen satış bedelleri, geçici teminat bedelleri karşılarında belirtilmiş olup, geçici teminat bedeli muhammen satış bedelinin %3'ü olup, istekli söz konusu ücreti son başvuru saatinden önce yatırmak zorundadır.
S. NO
MAHALLE MEVKİ
ADA PARSEL
CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ
MUH.
SATIŞ BED.(TL)
GEÇ.
TEMİNAT
(TL)
İHALE DOS. BED.
(TL)
İHALE TARİH/
SAATİ
1
Işık
84 Parsel
Zeytinlik
23.620,00 m²
6.750.000,00 TL
202.500,00 TL
1.000,00 TL
14.02.2024 14:30
2
Işık
212 Parsel
Zeytinlik
10.256,00 m²
3.500.000,00 TL
105.000,00 TL
1.000,00 TL
14.02.2024 14:45
- İhale bedeli peşin olarak Belediye veznesine ödenecek veya Belediyemizin TC Ziraat Bankası Ulus Meydanı şubesindeki TR940001002496138318425042 İBAN nolu hesabına yatırılacaktır.
- İhale ile ilgili dokümanlar mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:20/11 adresinde bulunan Ödemiş Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve dosya bedeli olarak listede taşınmaz hizasında belirtilen ihale dosya bedeli ödenerek aynı adresten temin edilebilir.
- İhaleye katılmak isteyenler, Başvuru Dilekçesi ile birlikte, istenen belgeleri ekleyerek taşınmazın ihalesinin yapılacağı saate kadar Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:20/11 adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
6.1. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri getirmek zorundadır.
İstekli gerçek kişi ise;
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
- İmza Beyannamesi(Noter Onaylı),
- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
- İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
- Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
- Belediyemize borcu olmadığına dair "Borcu Yoktur" Belgesi,
- Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
- Şartname Alındı Makbuzu,
- Terör örgütlerine iltisaklı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname,
İstekli tüzel kişilik ise;
- İmza Sirküsü (Noter Onaylı),
- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri,
- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
- Ortağı olduğu şirketin " Vergi Levhası" fotokopisi,
- Şirket Ortağının ihaleye katılması halinde ilgili ortağın katılabileceğine dair yetki belgesi,
- İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
- Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
- Belediyemize Borcu olmadığına dair "Borcu Yoktur" belgesi,
- Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
- Şartname Alındı Makbuzu
- Terör örgütlerine iltisaklı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname,
- Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
Bihter AKA
Belediye Başkanı a.
Belediye Başkan Yardımcısı
Basın No: ILN01970646
#ilangovtr