İ L A N Torbalı 2. Asliye Ceza Mahkemesi

EsasNo : 2022/612

Karar No: 2023/844Abed ve Wadha oğlu 01/01/1998 Halep doğumlu Hamad ALI hakkında mahkememizin 2022/612 Esas – 2023/844 Karar sayılı davasının yapılan yargılaması sonunda;Nitelikli Hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK.53 md.uyarınca hak yoksunluğuna ve karar kesinleştiğinde sınır dışı edilmesine karar verilmiştir.Sanığın tespit edilen adreslerine çıkarılan, karara havi tebligatların bila tebliğ iade edildiği, adres araştırması yapıldığı, adresi saptanamadığından kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.7201 SY.' nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile ya da sözlü olarak başvurup İstinaf başvurusunun tutanağa geçirilerek yasa yollarına müracaat etme hakkı bulunduğu ve ilgili mercilerce değerlendirileceği,İlanen duyurulur.Basın No: ILN01974885#ilangovtr