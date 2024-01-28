Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/224 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 13:37

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, BAYRAKLI Mahalle/Köy, 8853 Ada, 22 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm, MESKEN,Adresi : Bayraklı Mahallesi 1918 Sokak No: 7 Eral Apartmanı Kat: 1 Daire: 3 Bayraklı / İZMİRYüzölçümü :Brüt: 99.00 m2, Net: 74,00 m2 dir.Arsa Payı : 190/2440İmar Durumu : VAR.Kıymeti : 1.700.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Diğer : 3. dereceden sit alanı ve 3. derece arkeolojik sit alanında kalmaktadır.25/01/2024Basın No: ILN01974990#ilangovtr