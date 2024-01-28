  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Resmi İlan Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/224 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/224 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/224 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, BAYRAKLI Mahalle/Köy, 8853 Ada, 22 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm, MESKEN,
Adresi : Bayraklı Mahallesi 1918 Sokak No: 7 Eral Apartmanı Kat: 1 Daire: 3 Bayraklı / İZMİR
Yüzölçümü :Brüt: 99.00 m2, Net: 74,00 m2 dir.
Arsa Payı : 190/2440
İmar Durumu : VAR.
Kıymeti : 1.700.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 3. dereceden sit alanı ve 3. derece arkeolojik sit alanında kalmaktadır.
Artırma Bilgileri
1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 13:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 13:37
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 13:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 13:37
25/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01974990

#ilangovtr
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA