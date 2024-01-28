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Resmi İlan T.C. URLA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN İ L A N

T.C. URLA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN İ L A N

DOSYA NO : 2022/257 Esas
KARAR NO : 2022/611
Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/06/2022 tarihli ilamı ile 179/3 maddesi gereğince 2240 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Aysel oğlu, 20/02/1987 doğumlu, Ordu, Altınordu, Bayadı mah/köy nüfusuna kayıtlı TANER BAL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.01.2024

Basın No: ILN01974872

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