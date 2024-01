T.C. URLA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN İ L A N

DOSYA NO : 2022/257 Esas

KARAR NO : 2022/611

Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/06/2022 tarihli ilamı ile 179/3 maddesi gereğince 2240 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Aysel oğlu, 20/02/1987 doğumlu, Ordu, Altınordu, Bayadı mah/köy nüfusuna kayıtlı TANER BAL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.01.2024



Basın No: ILN01974872



#ilangovtr