İLAN T.C. KARŞIYAKA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/276 Esas

DAVALI : SEYİTHAN ÖZGÜL Çay Mah 2097 Sokak No:25Bayraklı/ İZMİR

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile Boşanma (Anlaşmalı))davasının yapılan yargılamasında;

Davalı CEMAL ve TÜRKAN'dan olma 01/02/1977 Özalp doğumlu 44467955992 TC Kimlik numaralı SEYİTHAN ÖZGÜL tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresi bulunamadığından ilanen tebligata karar verilmiş olup;

Davacı Nebahat Özgül vekili 05/06/2023 tarihli dava dilekçesinde; " Tarafların2001 yılında evlendiklerini, ortak 1'i reşit 3 çocuklarının olduğunu, davalının müvekkiline kötü davrandığını, zaman zaman şiddet uyguladığını, 2011 yılında davalının evi terkettiğini, maddi ve manevi destekte bulunmadığını, müvekkilini aldattığını, kumar oynadığını, bu nedenle tarafların boşanmalarına, çocuklardan Seymen ve Nuray'ın velayetlerinin davacı müvekkile verilerek her bir çocuk için 2000 er TL tedbir ve iştirak nafakası, müvekkili lehine 2000 TL tedbir ve yoksulluk nafakası, 100.000 TL tazminat ile yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine ve evlilik ve boşanmanın diğer sonuçlarına ve katkı payına ilişkin sair taleplerin saklı tutulmasına karar verilmesini" talep eder dava dilekçesine " HMK. 122. maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını ikrar etmiş sayılacağınız, " hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 18/01/2024

Basın No: ILN01977644

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