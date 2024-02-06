HASTANEMİZ STERİLİZASYON BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇ DUYULAN OTOKLAV CİHAZI ALIMI DEVLET HASTANESİ -MENEMEN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

HASTANEMİZ STERİLİZASYON BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇ DUYULAN OTOKLAV CİHAZI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/118767

1-İdarenin

a) Adı : DEVLET HASTANESİ -MENEMEN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi : UĞUR MUMCU MAH. 1249 SOK. 11 35660 MENEMEN/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası : 2328325859 - 2328325851

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : HASTANEMİZ STERİLİZASYON BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇ DUYULAN OTOKLAV CİHAZI ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET OTOKLAV CİHAZ

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İZMİR MENEMEN DEVLET HASTANESİ BİYOMEDİKAL DAYANAKLI DEPO

ç) Süresi/teslim tarihi : Sağlık Tesisinin siparişinin ardından 45 (kırk beş) takvim günü içinde çalışır halde teslim edilecek ve muayene kabul işlemleri tamamlanacaktır. İdareden kaynaklı sebepler ile teslimat yapılamaması durumunda ve idarece uygun görülmesi halinde Yüklenici firmaya ilave süre verilecektir.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.02.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İZMİR MENEMEN DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

1)İstekliler teklif ettikleri ürünlerin markasını ve modelini gösteren belgeyi ihale dosyası içerisinde sunacaklardır.

2) Cihaz, 07.06.2011 tarih ve 27957 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'nin 3. maddesi 'o' bendinde belirtildiği üzere tıbbi cihaz kapsamında olduğundan, cihazın TİTUBB/ÜTS kaydı bulunmalıdır ve belgelendirilmelidir.

3)Tedarikçi firmalar ve Tıbbi Cihaz Yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle ÜTS'de "kayıtlı" veya "Sistemde Tekil Ürün Var" durumunda olmalıdır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

a-) KATALOG: Teklif edilen sistemin/cihazın/cihazların teknik şartname belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek için ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların teklif dosyası içerisinde verilmesi gerekmektedir. Ayrıca teknik şartname maddelerinin hangi sayfada olduğunu belirten işaretlemenin katalogda yapılması gerekmektedir

b-) YEDEK PARÇA: İstekliler, garanti sonrası yedek parça ihtiyacının karşılanması için, teklif edilen cihaza ait tüm yedek parçalar ile ömürlü parçaların adını, kullanım ömrünü, garanti süresini, fiyatını içeren listeyi Türk Lirası bazında vereceklerdir. İstekli ve Üretici/ithalatçı firma üretim,tasarım,montaj ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garanti vermelidir. Garanti süresinin bitiminden sonraki 8 yıl için yedek parça temini ve bakım onarım hizmeti vermeyi kabul etmelidir. Yüklenici 10 yıl geçerli yedek parça fiyat listesini idareye bildirmelidir. Bu listede yer alan yedek parçaların cihazın kullanım ömrü süresince taahhüt edilen fiyatını geçmeyecek şekilde temin edileceğine dair isteklinin ve üretici/ithalatçı firmanın taahhüdünü ihale işlem dosyasında sunacaklardır.İstekli tarafından bu listede kasden veya sehven belirtilmeyen yedek ve ömürlü parçalar ücretsiz olarak değiştirilecektir.

c-)DEMONSTRASYON: . Demo çalışmaları sağlık tesisinde yapılacaktır. Demo sırasında teknik şartnamede belirtilen tüm sistem tüm aksesuarları ile beraber hazır bulundurulmalıdır. Sistemin veya aksesuarların eksik olması durumunda firmanın teklifi reddedilecektir. Komisyon birden fazla hastanede de demo isteyebilir.

Demonstrasyonda, ihalede teklif edilen cihaz sunulmalıdır. Teknik şartnamedeki tüm maddeler tek tek cihaz üzerinde kontrol edilecek ve şartnameye uygunlukları tespit edilecektir. Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerden bir veya birkaçını gösteremeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Öncelikli olarak ekonomik açıdan en düşük fiyattan başlamak üzere istediği kadar firma için demo yapmakta serbesttir. İdare tüm firmalara demo yapmak zorunda değildir. Komisyon teknik belgeler üzerinden incelemeyi yeterli görmesi durumunda ayrıca bir demo yapmamakta serbesttir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



Basın No: ILN01978972



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