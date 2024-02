İLAN KINIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/206 Esas

KARAR NO : 2021/266

Davacı MEHMET EMİN ÇAKIROĞLU aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ana-Baba Adının Düzeltilmesi/Değiştirilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın REDDİNE,

2-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli 59,30-TL karar ve ilam harcından, peşin alınan 27,70-TL harcın mahsubuyla bakiye 31,60-TL karar ve ilam harcının davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3-Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4-Davalılar tarafından yargılama gideri yapılmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

5-HMK'nun 333. maddesi gereğince kararın kesinleşmesine müteakiben davacı tarafça yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının davacı tarafa iadesine, avansın iadesine ilişkin kararın tebligat giderinin iade edilecek avanstan karşılanmasına,

6-Kararın kesinleşmesine müteakiben dosyamız arasında bulunun Kınık Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ait 2010/334 esas ve 2010/397 karar sayılı dosyanın merciine iadesine,

7-Kararın kesinleşmesine müteakiben dosyamız arasında bulunan Mahkememizin 2010/73 esas ve 2011/181 karar sayılı dosyanın sırasına konulmasına,

Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile Yargıtay ilgili Hukuk Dairesinde temyiz yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.13/10/2021

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/01/2024



