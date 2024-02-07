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Resmi İlan T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2020/578 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2020/578 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/578 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İzmir İli, Karşıyaka Bostanlı Mahallesi, 25857 ada 1 nolu parsel, 2044,00 m² yüzölçümlü, cilt no. 49, sayfa no. 4896 ve 20/1120 arsa paylı, A2 blok, 6. Kat, 11 Giriş nolu, 11 nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmaz
Adresi : Bostanlı Mah 1814/1 Sokak No 11 6.Kat D.No 11 Karşıyaka / İZMİR
Kıymeti : 4.792.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 13:40
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 13:40
ALACAKLI : Qnb Finansbank AŞ VEKİLİ : Av.Ercan Gönençer BORÇLU : MANİSALILAR GIDA MEŞRUBAT TARIM HAYVANCILIK TURİZM NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ., 6190035746Vergi Nolu,İsmetpaşa mah 102 sok. no.6/1b Dikili İzmir
BORÇ MİKTARI :900.000,00-TL takip çıkışı faiz ve masraflar hariç
Yukarıda bilgileri yazılı Taşınmaz satış ilanının 7201 sayılı T:K.'nun 23.maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Taşınmaz satış ilanı BORÇLU MANİSALILAR GIDA MEŞRUBAT TARIM HAYVANCILIK TURİZM NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.'ne(6190035746Vergi Nolu) ilanen tebliğ olunur. 01/02/2024

Basın No: ILN01979619

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