T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2020/578 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İzmir İli, Karşıyaka Bostanlı Mahallesi, 25857 ada 1 nolu parsel, 2044,00 m² yüzölçümlü, cilt no. 49, sayfa no. 4896 ve 20/1120 arsa paylı, A2 blok, 6. Kat, 11 Giriş nolu, 11 nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmaz
Adresi : Bostanlı Mah 1814/1 Sokak No 11 6.Kat D.No 11 Karşıyaka / İZMİR
Kıymeti : 4.792.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 13:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 13:40
BORÇ MİKTARI :900.000,00-TL takip çıkışı faiz ve masraflar hariç
Yukarıda bilgileri yazılı Taşınmaz satış ilanının 7201 sayılı T:K.'nun 23.maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Taşınmaz satış ilanı BORÇLU MANİSALILAR GIDA MEŞRUBAT TARIM HAYVANCILIK TURİZM NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.'ne(6190035746Vergi Nolu) ilanen tebliğ olunur. 01/02/2024
Basın No: ILN01979619
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