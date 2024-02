T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2020/578 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 13:40

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri :İzmir İli, Karşıyaka Bostanlı Mahallesi, 25857 ada 1 nolu parsel, 2044,00 m² yüzölçümlü, cilt no. 49, sayfa no. 4896 ve 20/1120 arsa paylı, A2 blok, 6. Kat, 11 Giriş nolu, 11 nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmazKıymeti : 4.792.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidirALACAKLI : Qnb Finansbank AŞ VEKİLİ : Av.Ercan Gönençer BORÇLU : MANİSALILAR GIDA MEŞRUBAT TARIM HAYVANCILIK TURİZM NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ., 6190035746Vergi Nolu,İsmetpaşa mah 102 sok. no.6/1b Dikili İzmirBORÇ MİKTARI :900.000,00-TL takip çıkışı faiz ve masraflar hariçYukarıda bilgileri yazılı Taşınmaz satış ilanının 7201 sayılı T:K.'nun 23.maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Taşınmaz satış ilanı BORÇLU MANİSALILAR GIDA MEŞRUBAT TARIM HAYVANCILIK TURİZM NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.'ne(6190035746Vergi Nolu)01/02/2024Basın No: ILN01979619#ilangovtr