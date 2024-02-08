DEVLET HASTANESİ BERGAMA NECLA-MİTHAT ÖZTÜRE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ 2024 YILI TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/107026

1-İdarenin a) Adı : DEVLET HASTANESİ BERGAMA NECLA-MİTHAT ÖZTÜRE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : ISLAM SARAY MAHALLESI ADNAN MENDERES BULVARI NO:223 35700 BERGAMA/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 2326312894 - 2326312896 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ 2024 YILI TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ 2024 YILI TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ TÜKETİM DEPOSU ç) Süresi/teslim tarihi : İhale kararının onaylanıp sözleşme yapılmasına müteakip yüklenici firma ile ilgili depodan, depo görevlilerinin belirleyeceği miktarda siparişi alarak 10 gün içinde ilk teslimatı yapacaktır.(İlk teslimatta ayrıca sipariş verilmeyecek olup tüm sorumluluk yüklenici firmaya aittir.) Peyderpey alınacak mallar ilgili ambarın siparişinden itibaren en geç 10(on) gün içerisinde teslim edilecektir. İşin süresi 31.12.2024 tarihine kadardır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanır

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.03.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: Teknikşarnamelerde istenilen kaleme ait TSE Belgelerini yeterlilik tablosunda beyan ediceklerdir 4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: Yerli malı tekif eden istekliler, bu avantajdan yararlanabilmek için, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda / Borsalar tarafından "Yerli Malı Belgesi" ile belgelendirilmesi ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur. Ayrıca, birim fiyat teklif mektubunda yerli malı fiyat avantajından yararlanılmak istendiğine dair ilgili ibare ile birlikte yerli malı belgesinin hangi kısım/kısımları kapsadığının belirtilmesi gerekmektedir 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: 1- İhale Komisyonunun gerekli görmesi halinde Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan bütün kalemler için piyasaya arz edilmiş haliyle idarenin belirlediği süre içinde 1 adet numune Hastanemiz Ayniyat Tüketim Depo Sorumlusuna tutanak karşılığı teslim edilecektir. Numunelerin üzerine firma adı, hangi ihale ve hangi ihale kalemine ait olduğuna dair etiket yapıştırılacaktır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında komisyonun gerekli görmesi halinde yukarıda istenen miktarlara ek olarak yeni numune istenebilir. İstekli, yeni numuneleri belirtilen süre içerisinde idareye teslim etmek zorundadır.

2-Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idare, teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnameye cevap ve/veya demonstrasyon ve/veya yazılı açıklamalar ve/veya katalog/broşür/teknik dokümanları ayrı ayrı veya birlikte isteyebilir. İdarenin yazılı olarak isteyeceği teknik şartnameye cevap ve/veya demonstrasyon ve/veya yazılı açıklamalar ve/veya katalog/broşür/teknik dokümanları, istekli, belirtilen süre içinde idareye teslim etmek zorundadır.

2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01980063

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