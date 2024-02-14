NEZARETHANEDE BULUNAN ŞAHISLARA KUMANYA ALIMI İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İKN : 2024/135848

1-İdarenin a) Adı : İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:Zemin Çankaya ek hizmet binası 35240 Çankaya KONAK/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 02324890500-4419 - 2322618643 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : Nezarethanede bulunan şahıslara kumanya alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 16 Kısımlıdır. Her kısımda Kahvaltılık Kumanya Öğle Kumanyası Akşam kumanyası olmak üzere 3 kalemden oluşmaktadır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Teknik Şartnamenin 4.2 maddesinde ilgili kısma göre belirtilen adreslere teslimat yapılacaktır. ç) Süresi/teslim tarihi : Kumanyalar Müdürlüğümüze bağlı birimlerin (Sözleşmede tanımlanan birimlere) nezaret hanelerindeki görevli personele günlük olarak yerinde teslim edilecektir. ilgili birimlerin yükleniciye önceden bildireceği kumanya miktarları yüklenici tarafından hazırlanacak ve Sabah Kahvaltısı (07:00 - 08:30 arası); öğle yemeği (12:00 - 13:30 arası); akşam yemeği (18:00 - 19:30 arası) birimlere teslim edilecektir. Birimlerin dağıtım saatleri dışındaki acil talepleri bildirim saatini takip eden 2 saat içende uygun bir menü hazırlanarak yerine getirilecektir. Teslimatlar yüklenicinin kendi personeli ve araçları ile gerçekleştirilecektir. Haftanın yedi günü, (resmi tatil günleri dahil) mal teslimi yapılacaktır. detaylı açıklama teknik şartnamede mevcuttur. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 3. iş gününde işe başlanacaktır.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.03.2024 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Zemin Kat Çankaya ek hizmet binası (Eski tekel binası)Çankaya-Konak/İZMİR

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Kamu Kurum ile Kuruluşlarına veya özel sektöre yapılmış malzeme dahil yemek veya ambalajlanmış paket kumanya mal alım işleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilir.

Nezarethanede bulunan şahıslara kumanya alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:İhale tarihinde geçerli istekli adına düzenlenmiş İşletme Kayıt Belgesi olacaktır.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01981625

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