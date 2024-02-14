İKN : 2024/142137

1-İdarenin a) Adı : UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI EGE ÜNİVERSİTESİ b) Adresi : ANKARA CAD. 35100 BORNOVA/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 2323435274 - 2323730083 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD NÜKLEİK ASİT TESTİ (NAT), VİRAL, DONÖR SONUÇ KARŞILIĞI HİZMETİ b) Niteliği, türü ve miktarı : TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD NÜKLEİK ASİT TESTİ (NAT), VİRAL, DONÖR SONUÇ KARŞILIĞI HİZMETİ (2.270.880 PUAN - 12 AY)

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.03.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bornova-İZMİR

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Belge Adı Açıklama Teklif edilen test kitlerinin, kalibratörler ve kontrollerin belgeleri 1- marka 2- üretildikleri ülke 3- katalog numarası 4- kutu test sayısı 5- açıldıktan sonra cihaz üzerindeki dayanıklılık süresi 6- saklama koşulları 7- kitlerin farklı seviyelerde gün içi ve günler arası kesinlik (CV) değerleri 8- teklif edilen cihazlar için özel üretilmiş ve/veya uyumlu olduklarına ilişkin bilgileri içeren orijinal prospektüsleri 9- analiz sistemlerinin orjinal test menüsünde yer almayan testler için teklif edilen kitlerin sistemlere validasyonunun yapıldığını gösteren belgeler Orijinal ürün katalogları Teklif edilen markalarının mevcut tüm kitlerine ilişkin orijinal ürün katalogları Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt belgeleri ve CE belgeleri Teklif edilen kitlerin ve cihazların Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt belgeleri (onaylanmış ürün (barkod) numarası, etiket ve marka adını içeren), ÜTS'ye kayıtlı olmadığı takdirde ürünün ÜTS kapsamı dışında olduğuna ve CE uyumlu olduğuna dair belgeler Kullanıma verilmesi teklif edilen cihazların belgeleri 1- marka 2- model 3- üretildiği ülke 4- seri no 5- üretim yılını gösteren fabrika çıkış kartı veya cihaz ithalat belgeleri Cihazların orijinal tanıtım katalog/broşürleri Kullanıma verilmesi teklif edilen cihazların orijinal tanıtım katalog/broşürleri Sistemlerin konfigürasyon bilgisi Teklif edilen sistemlerin konfigürasyon bilgisi Sistemlerin/cihazların üretiminin devam ettiğini gösteren belgeler Teklif edilen sistemlerin/cihazların halen üretiminin devam ettiğini gösteren (cihazın marka ve modelinin görülebileceği) üretici firmadan alınmış onaylı belgeler Firmaların (üretici ve/veya distribütör veya bayii) Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğuna dair belgeler Teklif veren firmaların (üretici ve/veya distribütör veya bayii) Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğuna dair ÜTS'den alınacak çıktı (imzalanmış ve kaşelenmiş) TSE veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan hizmet yeterlilik belgeleri Hizmet verecek teknik servisler için TSE veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan hizmet yeterlilik belgeleri

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü sağlık hizmet ve/veya mal alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI EGE ÜNİVERSİTESİTIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD NÜKLEİK ASİT TESTİ (NAT), VİRAL, DONÖR SONUÇ KARŞILIĞI HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu hizmet alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01983755

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