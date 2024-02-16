2 KISIMLI 2000 KALORİLİK YEMEK HİZMETİ ALIMI

İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2 kısımlı 2000 kalorilik yemek hizmeti alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/137892

1-İdarenin a) Adı : İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:Zemin Çankaya ek hizmet binası 35240 Çankaya KONAK/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 02324890500-4419 - 2322618643 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2 kısımlı 2000 kalorilik yemek hizmeti alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Büro Amirliği 7.500 adet yemek 2. Kısım Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Büro Amirliği 3.600 adet yemek

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1. Kısım; İzmir İli Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Aliağa İlçe sınırları içerisinde üretim tesislerinde hazırlanıp (teknik şartnamede özellikleri belirtilen sıcak paket kumanya şeklinde) Menemen Çevik Kuvvet Grup Amirliği (Irmak Mah. Doktor Burhan Özfatura Cad. No:56 İzmir/Menemen) ve Teknik Şartname madde 2.2' de belirtilen görev yerlerine dağıtımı yapılacaktır. 2. Kısım; İzmir İli Ödemiş, Tire, Beydağ, Kiraz ve Bayındır İlçe sınırları içerisinde üretim tesislerinde hazırlanıp (teknik şartnamede özellikleri belirtilen sıcak paket kumanya şeklinde) Ödemiş Çevik Kuvvet Grup Amirliği (Cumhuriyet mahallesi Talatpaşa caddesi Polis lojmanları 1.blok kat 3 Daire 5 İzmir/Ödemiş) ve Teknik Şartname madde 2.2' de belirtilen görev yerlerine dağıtımı yapılacaktır. ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 15.03.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024 d) İşe başlama tarihi : 15.03.2024



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.03.2024 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Zemin Kat Çankaya ek hizmet binası (Eski tekel binası)Çankaya-Konak/İZMİR



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

I) İhalenin 1. Kısmına teklif verecek istekliler;

İşin yapılacağı yer İzmir ili Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Aliağa İlçeleri sınırları içinde olacaktır. İsteklinin belirtilen ilçelerde üretim yerinin olması durumunda kendi adına düzenlenmiş; belirtilen ilçelerde üretim yerinin olmaması durumunda, üretim yeri olan başka bir firma ile yapılan (İdare ile yapacağı sözleşme süresince geçerli) kira sözleşmesi ile kira sözleşmesi olan adresteki işletmeye ait;

İşletmenin Faaliyet Konusu: Gıda Üretimi veya Satışı Yapan İşletmeler olan ''İŞLETME KAYIT BELGESİ''ni yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

II) İhalenin 2. Kısmına teklif verecek istekliler;

İşin yapılacağı yer İzmir ili Ödemiş, Tire, Beydağ, Kiraz ve Bayındır ilçelerinin sınırları içinde olacaktır. İsteklinin belirtilen ilçelerde üretim yerinin olması durumunda kendi adına düzenlenmiş; belirtilen ilçelerde üretim yerinin olmaması durumunda, üretim yeri olan başka bir firma ile yapılan (İdare ile yapacağı sözleşme süresince geçerli) kira sözleşmesi ile kira sözleşmesi olan adresteki işletmeye ait;

İşletmenin Faaliyet Konusu: Gıda Üretimi veya Satışı Yapan İşletmeler olan ''İŞLETME KAYIT BELGESİ''ni yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamu veya Özel Sektörde yapılan ve bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı malzemeli hazır sıcak yemek alımı ve paketlenmiş hazır kumanya alımı ve dağıtım hizmetleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,79

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.



Basın No: ILN01982672



#ilangovtr