Örnek No:54* T.C. İZMİR 27. İCRA DAİRESİ 2023/11471 ESAS TAŞINIRINİNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 500.000,00 1 Taşıt 35BEY257 Plakalı , 2005 Model , VOLKSWAGEN Marka , PASSAT 2.0 FSI HIGHLİNE TİPTR. Tipli , BLR026867 ...

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 10:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 10:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 10:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 10:32

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Artırma Bilgileri

13/02/2024 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN01986250

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