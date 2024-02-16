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Resmi İlan Örnek No:54* T.C. İZMİR 27. İCRA DAİRESİ 2023/11471 ESAS TAŞINIRINİNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:54* T.C. İZMİR 27. İCRA DAİRESİ 2023/11471 ESAS TAŞINIRINİNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/11471 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
500.000,00 1 Taşıt 35BEY257 Plakalı , 2005 Model , VOLKSWAGEN Marka , PASSAT 2.0 FSI HIGHLİNE TİPTR. Tipli , BLR026867 ...
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 10:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 10:32
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 10:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 10:32

13/02/2024 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN01986250

#ilangovtr