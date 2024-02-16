Örnek No:54* T.C. İZMİR 27. İCRA DAİRESİ 2023/11471 ESAS TAŞINIRINİNTERNET HABER SİTESİ İLANI

|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|500.000,00
|1
|Taşıt
|35BEY257 Plakalı , 2005 Model , VOLKSWAGEN Marka , PASSAT 2.0 FSI HIGHLİNE TİPTR. Tipli , BLR026867 ...
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 10:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 10:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 10:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 10:32
13/02/2024 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN01986250
#ilangovtr