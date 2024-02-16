Örnek No:55* T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

SEFERİHİSAR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/15 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/04/2024 - 10:04

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 10:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 10:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/04/2024 - 10:34

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 11:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 11:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 11:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/04/2024 - 11:34

Ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Beyler Mahallesi, 171 ada, 27 parsel sayılı, 17789,30 m2 yüzölçümlü, zeytinlik nitelikli taşınmaz aynı bölgede yer alan, yakın zamanda satışa çıkarılmış satılmış benzer taşınmazlar, büyüklük, imar durumu, konum, görülebilirlik, alt yapı imkanı gibi kriterler dahilinde mukayese edilerek ve taşınmazın alanı, büyüklüğü, imar durumu ile emsallerine göre avantaj ve dezavantajları, satılabilirliği, yöredeki alım ?satım ve kiralama ilişkileri ile bunların parasal değerleri, serbest piyasa alım satım rayiçleri, taşınmazın kıymetini etkileyen olumlu ve olumsuz unsurlar dikkate alınarak, mahallinde yapılan şifahi piyasa araştırmasında dava konusu parsel ile benzer niteliklere sahip taşınmazların 120 TL/m² ile 200 TL/m² güncel birim değerleri arasında el değiştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak yapılan piyasa araştırması tümüyle şifahi bilgilere dayalı olup, bir kıymet takdiri hatasının önüne geçmek amacıyla, benzer niteliklere sahip taşınmazlar için verilmiş internet satış ilanları üzerinden karşılaştırma ile kontroller yapılmıştır.Bu ilanlardaki kıymetler henüz gerçekleşmemiş, içinde pazarlık payı bulunan değerler olup, emsal olarak değerlendirilemezler, ancak bölgenin emlak piyasası hakkında fikir verici güçlü delil niteliğindedirler.Bu ilanlardan taşınmaza yakın konumda yer alan bir örnek aşağıda sunulmuştur.Tarımsal ürün, kadastral yol cephesi ve arazi büyüklüğünün karşılaştırılması sonucu davaya konu Beyler Mahallesi 171 ada 27 ve 79 parseller için 150,00 TL/m2 değerine ulaşılmıştır.Adresi : Beyler Mah. 171/27 Seferihisar / İZMİRYüzölçümü : 17.789,30 m2İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planında, Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alanda kalmaktadır.Kıymeti : 2.668.354,50 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Şerh Mirasçılar ve 3. Kişiler Üzerine Konacak Kamu Hacizi: SEFERİHİSAR MAL MÜDÜRLÜĞÜ nin 09/03/2017 tarih 1171 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile MEHMET KERMAN hissesi üzerine Borç: 49332 TL . (Alacaklı: seferihisar mal müdürlüğü )İpotek: (SN:1850) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. VergiNo:9980069675 SicilNo:1148 Borç: 30000.00 TL (Seferihisar TM - BEYLER Mah. 171 Ada 27 Parsel 1 / 1 YAŞAR KERMAN : MEHMET Oğlu 30000.00 TL 08/09/2005- 3983)Özellikleri : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Beyler Mahallesi, 171 ada, 79 parsel sayılı, 5510,40 m2 yüzölçümlü, zeytinlik nitelikli taşınmaz, dik eğimli, sığ profilli, killi bünyeye sahiptir.Zemini çok taşlı ve kısmen kayalık olup maki bitki örtüsü ile kaplıdır.Su kaynağı bulunmayan, kuru tarım arazisi niteliğindeki taşınmazın üzerinde aşılı ve aşısız zeytin ve armut ağaçları bulunmaktadır.Taşınmazın yüzölçümü 5510,90 m2 dir.Kadastro yoluna cephesi yoktur.Taşınmaz Seferihisar İlçe merkezine yaklaşık 12 km mesafededir.Adresi : Beyler Mah. 171/79 Seferihisar / İZMİRYüzölçümü : 5.510,40 m2İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planında, Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alanda kalmaktadır.Kıymeti : 826.635,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: 1 Nolu taşınmaz ile aynı.Özellikleri : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Camikebir Mahallesi, 997 ada, 1 parsel sayılı 8 bağımsız bölüm numaralı, mesken nitelikli taşınmaz üzerinde 3 katlı 8 Daireli mesken olarak kullanılan, Betonarme olarak inşa edilmiş yaklaşık 25 Yıllık bir apartmanda bulunmaktadır.Yapının mimari yönden 3 Yatak odası+ Salon+ Mutfak +Banyo ve WC.? den ibaret olduğu, Yaklaşık 100,00 M2 kullanma alanına sahip bulunduğu, pencere doğramalarının PCV malzemeden ve çift cam olarak imal edildiği görülmüştür.Taşınmaz parsel üzerinde 600,00 M2 İnşaat alanı bulunan taşınmaz A-2 Blok, 2. Kat, Bağ. Böl. No: 8 olan ve 8/120 arsa paylı, mesken olarak kullanılan kat irtifaklı taşınmazdır.Adresi : Camikebir Mah. 997/1 Seferihisar / İZMİRYüzölçümü : 100 m2İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; Ayrık Nizam, 3 Kat, Taks: 0.30, Kaks : 0.90 Konut İmarlıdır.Kıymeti : 1.562.133,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: -