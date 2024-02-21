DÜZELTME İLANI BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ