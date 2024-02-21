DÜZELTME İLANI BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
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İhale Kayıt Numarası
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:
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2024/74237
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1- İdarenin
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a) Adresi
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:
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Mersinli Mah.Şehitler Cd.O:181/5 35260 Halkapınar- KONAK/İZMİR
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b) Telefon ve faks numarası
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:
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2322559191 - 2322619566
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c) Elektronik posta adresi
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:
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izmir@gsb.gov.tr
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ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
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:
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https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
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2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
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a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
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:
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14.02.2024 - 5055
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b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
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:
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Yeni Bakış - 14.02.2024
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3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır
2-İhale konusu yapım işinin
b) Niteliği, türü ve miktarı: 61 KALEM İNŞAAT, 44 KALEM MEKANİK VE 74 KALEM ELEKTRİK İŞİ İMALATLARI İŞ KALEMİ BULUNMAKTADIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Basın No: ILN01988340
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