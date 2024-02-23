Örnek No:55* T.C. DİKİLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2024/2 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 11:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 11:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 11:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 11:07

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İzmir İl, Dikili İlçe, Bademli Mahallesi, 303 Ada, 34 Parsel, Avlulu Kargir Ev vasıflı taşınmaz denize 800 m, Bademli Mahalle camiine 120 m, Dikili limana 6750 m, Denizköy Mahallesine 7950 m mesafededir, üzerinde 35,00 m2 kargir ev vardır, bina alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.Bademli Mahallesi 1.sok Kapı no:74 Dikili / İZMİR94,32 m2İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/02/2019 gün ve 10864 sayılı kararıyla tecillenen Kentsel Sit Sınırları içerisinde kalmaktadır. Söz konusu bölgede Koruma Amaçlı İmar Planı bulunmaması sebebiyle yeni yapı izni verilememektedir. Mevcut yapılarda yapılacak iş ve işlemlerde İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün görüşü alınacaktır.1.066.440,00 TL%1013/02/2024Basın No:ILN01990527#ilangovtr